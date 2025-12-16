[자막뉴스] 러 항구서 시커먼 물기둥 '펑'…5천억짜리 잠수함 폭파 순간

항구에 정박해있는 여러 군함들 사이 바다 아래에서 시커먼 물기둥이 솟구칩니다.



우크라이나가 러시아 흑해 노보로시스크에서 수중 드론을 사용해 러시아 잠수함을 폭파시켰다며 공개한 영상입니다.



우크라이나 보안국은 현지 시간 15일 "또 한 번의 독특한 특수 작전으로 해상 공격을 단행했다"며 "사상 처음으로 수중 드론 '서브 시 베이비'가 러시아 잠수함을 폭파했다"는 내용의 성명을 냈습니다.



우크라이나 보안국은 이번 공격으로 러시아 잠수함이 심각하게 손상을 입어 사실상 가동이 불가능한 상태라고 했습니다.



공격당한 러시아 잠수함은 킬로급 잠수함으로 우크라이나 영토 공격에 쓰이는 칼리브르 순항미사일 발사대 4대를 싣고 있었다고 우크라이나 보안국은 주장했습니다.



우크라이나 보안국은 해당 잠수함을 가리켜 "선체가 소리를 흡수해 수중 음파 탐지기에 잡히지 않아 '블랙홀'이라는 별명으로 불린다"며 "한 척 가격이 우리 돈으로 약 5천8백억여 원인 4억 달러에 달한다"고 했습니다.



다만 러시아는 공격이 있었다는 사실은 인정하면서도 잠수함이 손상됐다는 점에 대해서는 부인했습니다.



러시아 타스통신에 따르면, 알렉세이 룰레프 러시아 흑해 함대 대변인은 "적의 사보타주 시도는 실패했다"며 "흑해 함대의 수상 함정이나 잠수함 중 단 한 척도 피해를 입지 않았고 아무도 다치지 않았다"고 주장했습니다.



우크라이나의 이번 작전에 사용된 드론은 우리 돈 약 3억 5천만 원 상당의 무인 수상정 '시 베이비'의 수중 버전일 가능성이 제기됩니다.



이번 공격 발표는 미국 트럼프 행정부가 종전 협상 중재에 속도를 내고 있는 가운데 나왔는데, 러시아와 우크라이나 모두 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위해 군사적 성과를 과시하고 있다는 분석입니다.



