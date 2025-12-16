다카이치, 한발 물러서나…"'타이완 발언', 정부 입장 넘은 것 반성"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 중국과 갈등의 원인이 된 '타이완 유사시 개입' 시사 발언에 대해 "종래 정부 입장을 넘은 것으로 받아들여진 것을 반성할 점으로 삼아 향후 국회 논의에 임할 것"이라고 밝혔습니다.마이니치신문에 따르면 다카이치 총리는 오늘(16일) 참의원(상원) 예산위원회에서 무소속 히로타 하지메 의원 질의에 이같이 답했습니다.히로타 의원은 다카이치 총리가 했던 타이완 관련 발언이 정부 답변 자료에 없다는 점을 지적하면서 발언 경위를 추궁했습니다.다카이치 총리는 당시 발언에 대해 "여러 가정을 섞어 논의한 결과"라고 강조했습니다.앞서 다카이치 총리는 지난달 7일 국회에서 제1야당 입헌민주당 오카다 가쓰야 의원의 타이완 유사시 관련 질문에 "전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 이것은 어떻게 생각해도 (집단 자위권 행사가 가능한) 존립위기 사태가 될 수 있다"고 말했습니다.다카이치 총리는 이 발언 이후 중국이 다양한 보복 조치를 내놓으며 압박 수위를 높이자 관련 발언을 자제하고 있습니다.다만 그는 지난달 10일에도 국회에서 "앞으로 반성한다는 측면에서 (존립위기 사태의) 특정한 경우를 가정해 이곳에서 명확히 말하는 것은 신중히 하고자 한다"고 했지만, 발언을 철회하지는 않았습니다.다카이치 총리는 이날도 히로타 의원의 발언 철회 요구에 대해 "어떤 사태가 (존립위기 사태에) 해당하는지는 실제로 발생한 사태의 상황에 따라 종합적으로 판단할 것"이라며 기존 답변을 되풀이하는 데 그쳤다고 교도통신이 전했습니다.그는 존립위기 사태가 일본과 밀접한 관계에 있는 다른 나라에 대한 무력 공격이 발생한 것을 전제로 하는 것과 관련해 "미국 이외 나라가 (밀접한 관계에 있는 나라에) 해당할 가능성은 상당히 한정적"이라고 말했습니다.밀접한 관계에 있는 나라에 타이완이 포함되는지에 대해서는 "미리 특정된 것이 아니라 개별적이고 구체적인 상황에 따라 판단할 것"이라며 말을 아꼈습니다.다카이치 총리는 이날 중일 갈등을 고려해 다시 한번 '반성'을 언급하면서 타이완 관련 발언이 '정부 입장을 넘은 것'이라는 견해를 추가했지만, 중국은 발언을 철회하지 않으면 관계 개선은 없다는 입장을 고수하고 있습니다.푸충 유엔 주재 중국대표부 대사는 지난 15일(현지시간) 유엔 안전보장이사회가 개최한 '평화를 위한 리더십' 회의에서 다카이치 총리의 타이완 관련 발언에 대해 "시대에 역행하는 용서할 수 없는 발언"이라고 비판하면서 발언 철회를 요구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)