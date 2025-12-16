빅테크들, AI 투자 붐에 리스크 완화 기법 '총동원'

▲ 캘리포니아 버논에 위치한 폐쇄형 냉각 시스템을 갖춘 33메가와트 데이터 센터

미국의 주요 빅테크 기업이 막대한 인공지능(AI) 투자를 거듭하면서 자금 조달 리스크를 최소화하고자 머리를 쥐어짜고 있다고 미 언론이 보도했습니다.데이터센터 등 거대 AI 인프라를 구축하는데 수조 원 이상의 돈이 들어가는 만큼, 특수목적법인(SPV) 설립과 신생 클라우드 업체 기용 등 여러 기법을 동원해 자사가 질 부채와 투자 부담을 분산하는 것입니다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 마이크로소프트(MS)와 페이스북 운영사인 메타플랫폼(메타) 등 빅테크들이 각종 '데이터센터 파이낸싱' 기법을 통해 AI 투자붐의 리스크를 신생 기업과 채권자 등에 넘기고 있다고 현지시간으로 어제(15일) 보도했습니다.NYT에 따르면 메타는 미국 루이지애나주(州)에 AI 데이터센터를 짓기로 하면서 '베녜 인베스터'(이하 베녜)라는 SPV를 만들고 이 SPV가 발행하는 채권을 통해 필요 자금을 마련했습니다.데이터센터의 소유주는 메타가 아닌 베녜가 되며, 이어 메타는 베녜로부터 4년 리스 계약을 통해 데이터센터를 빌립니다.이렇게 하면 데이터센터 건립을 위한 자금 조달은 장부상 메타의 부채가 아니라 '운영 비용'으로 잡힙니다.메타는 채권 매매 작업도 '블루아울 캐피탈'이란 업체에 외주로 넘겼습니다.블루아울은 '핌코'라는 또 다른 업체를 통해 2049년 만기의 베녜 채권을 보험사, 연금 펀드, 기금 관리 기관 등에 유통했습니다.메타는 대신 자금을 마련해주는 대가로 블루아울에 '프리미엄'(웃돈)을 지불합니다.NYT는 이런 복잡한 자금 구조를 통해 메타가 큰 이점을 누린다고 지적했습니다.잭스인베스트먼트 리서치의 주식 분석가인 앤드루 로코는 NYT와의 인터뷰에서 "메타 전략의 핵심은 결국 '남의 돈'을 최대한 활용하겠다는 것으로 보인다"고 설명했습니다.또 AI 붐이 둔화하고 사업 환경이 나빠지면 메타는 2033년을 기점으로 이 데이터센터 프로젝트에서 발을 뺄 수 있습니다.실제 자금 조달 주체인 블루아울은 이 경우 새 사업자를 찾거나 해당 프로젝트를 제삼자에 팔 수 있습니다.빅테크들이 애용하는 다른 기법으론 '네오클라우드'라는 신생 데이터센터 공급 업체의 활용이 있습니다.직접 설비를 짓는 대신 네오클라우드와 전산자원 대여 계약을 맺어 당장 필요한 AI 인프라를 마련하고, 여기 들어가는 돈은 장기 자본 투자가 아닌 매일매일의 '운영 비용'으로 처리하는 것입니다.예컨대 MS는 올해 9월 네비우스란 네오클라우드와 170억 달러(25조 1천억 원) 규모의 계약을 맺었고 이어 10월에는 엔스케일이라는 영국 업체와 230억 달러(33조 9천억 원) 규모의 딜을 체결하는 등 여러 차례 거액의 네오클라우드 거래를 성사했습니다.이런 네오클라우드 중 가장 유명한 곳은 대표 AI 종목 중 하나로 꼽히는 '코어위브'(CoreWeave)입니다.코어위브는 MS, 구글, 오픈 AI 등을 고객으로 삼고 있으며, AI 설비의 구축을 위해 수십억 달러의 부채를 떠안고 있습니다.이 부채의 많은 양은 10퍼센트 이상의 고이자가 걸려 있다고 NYT는 전했습니다.NYT는 "많은 데이터센터 공급사는 실리콘밸리에서 잘 알려진 곳들이 전혀 아니며 이 중 일부 업체는 비상장 업체로 사설 대출 기관에서 자금을 차입하고 있다"며 "이런 요소는 이 회사들의 안정성에 관한 투명성을 낮추는 결과를 빚고 있다"고 지적했습니다.빅테크들의 자금 부담 증대는 AI 투자가 과잉 상태라는 'AI 거품론'을 뒷받침하는 주요 근거 중 하나입니다.로이터에 따르면 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 공동 최고투자책임자(Co-CIO)인 그렉 젠슨은 빅테크들이 외부 투자자들을 통해 AI 투자 자금을 조달하는 경우가 늘고 있다며 현 상황이 위험한 단계로 진입하고 있다고 최근 경고했습니다.(사진=게티이미지)