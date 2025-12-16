뉴욕 연은 총재·마이런 연준 이사 "물가가 문제 안 될 것' 공감

▲ 스티븐 마이런 연방준비제도(Fed) 이사

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 측근인 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재와 도널드 트럼프 대통령의 측근인 스티븐 마이런 연준 이사가 향후 몇 달 안에 인플레이션이 경제에 문제가 되지는 않을 것이라는 점에서 의견을 같이했다고 미 CNBC가 현지시간으로 어제(15일) 보도했습니다.마이런 이사는 이날 뉴욕 컬럼비아대에서 열린 행사에서 "팬데믹 이후 큰 인플레이션 국면이 있었다"며 "미국 가계가 그 경험으로 인해 여전히 큰 부담을 느끼고 있고, 생활비 부담에 불만을 갖는 것도 당연하다"고 말했습니다.이어 "다만 지금 물가가 더 높은 수준이기는 하지만 다시 안정된 상태로 돌아왔다. 정책은 이를 반영해야 한다"고 덧붙였습니다.그는 이날 연설과 방송 인터뷰에서 정부 인플레이션 통계가 상황을 왜곡하고 있다며 "기저(underlying)" 인플레이션은 2.3%를 밑돌고 있어 연준의 목표치(2%)와 크게 다르지 않다고 강조했습니다.팬데믹 기간 급등했던 임대료 상승세가 정상화하면서 주거비 인플레이션은 완화할 것이며, 노동 시장이 냉각되고 있기 때문에 주거비·식료품·에너지를 제외한 서비스 물가도 추가적인 상승 압력을 받을 가능성은 크지 않다고 주장했습니다.또한 주식시장 상승 국면에서 펀드 관리 수수료와 같은 일부 서비스 물가 상승은 소비자가 체감하는 가격 변동이 아니라 통계상 특이성에서 비롯된 것이라고 덧붙였습니다.윌리엄스 총재도 이날 다른 행사에서 관세가 올해 물가를 끌어올리긴 했지만, 영향은 자신이 예상했던 것보다 "더 제한적이고 더 장기간에 걸쳐 나타났다"고 말했습니다.그는 관세가 다른 가격으로 파급되는 징후는 보이지 않았다면서 관세가 물가에 미치는 영향은 "대체로 일회성"일 것으로 예상한다고 밝혔습니다.그는 "특히 광범위한 공급망 병목 현상은 없었고, 주거비 인플레이션은 꾸준히 하락해왔으며, 임금 상승 지표들도 점진적인 둔화가 지속되고 있음을 보여주고 있다"고 말했습니다.윌리엄스 총재는 인플레이션이 내년에 2.5%를 약간 밑도는 수준으로 낮아진 뒤 2027년에는 2%에 도달할 것으로 전망했습니다.0.25%포인트 금리 인하를 결정한 지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 위원 3명이 반대표를 던졌습니다.마이런 이사는 0.5%포인트 인하를 주장했지만, 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재와 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 동결을 주장했습니다.(사진=게티이미지)