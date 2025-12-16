이 대통령 "생중계 업무보고 관심 커…넷플릭스보다 재밌단 설"

▲ 이재명 대통령, 복지부·식약처 업무보고 참석

이재명 대통령은 오늘(16일) 정부 업무보고 생중계 진행과 관련해 "국정이 국민에게 투명하게 공개돼야 한다"며 "그래야 국민 중심 국정운영이 제대로 될 수 있으며 국민주권도 내실화된다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘 정부세종청사에서 주재한 국무회의 모두발언에서 "최초로 생중계되는 업무보고에 대한 국민의 관심이 매우 높다"며 이같이 말했습니다.이어 "공무원들 입장에서는 새 방식이 익숙하지 않을 수 있고, 예년과 같은 형태로 업무보고를 하면 편할 수도 있을 것"이라면서도 "정책을 투명하게 검증하면서 집단지성을 모아야만 정책에 대한 신뢰도가 커진다"고 설명했습니다.이 대통령은 이날 오후 열린 보건복지부 등을 대상으로 한 업무보고에서도 "공직자는 국민으로부터 보수를 받으며 국민의 일을 하는 사람이다. 상사가 아닌 국민에 충성해야 한다"며 국민에게 업무보고를 그대로 공개해야 한다고 거듭 강조했습니다.특히 "요즘 업무보고에 대한 국민 관심이 높아져 생중계 시청률도 많이 나올 것 같다. 넷플릭스보다 더 재미있다는 설도 있더라"며 "국민이 국정에 관심이 많아진 것은 좋은 현상"이라고 했습니다.최근 업무보고를 두고 지나친 기강 잡기나 망신 주기로 이어질 수 있다는 우려가 나오는 가운데 생중계 방식을 택한 취지를 다시금 강조하며 협조를 요청한 것으로 풀이됩니다.대신 이 대통령은 "모르면 모른다고 얘기하라. 모르는 데 아는 척 하는 게 진짜 문제이자 못된 것"이라며 "곤란한 지경을 모면하고자 슬쩍 허위보고를 하거나 왜곡보고를 해선 안 된다"고 주의를 당부하기도 했습니다.이런 가운데 이 대통령은 공무원들에 대한 사기진작과 감사기능 강화를 동시에 강조하기도 했습니다.우선 이 대통령은 "공무원들이 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 처우 개선 해법을 계속 연구해달라"고 말했습니다.이어 "공직자들의 특별한 헌신과 성과에 대해서는 특별한 보상을 하겠다"며 "각 부처는 탁월한 성과를 내는 공무원들에게는 그에 걸맞은 파격적 포상이 이뤄지도록 후속 조치를 신속하게 추진해달라"고 지시했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)