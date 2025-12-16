여자골프 유현조, 아동양육시설 6곳에 6천만 원 기부

▲ 아동양육시설 6곳에 총 6천만 원을 기부한 유현조(가운데)

한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 간판스타 가운데 한 명인 유현조(삼천리 스포츠단) 선수가 아동양육시설에 총 6천만 원을 기부했습니다.삼천리 스포츠단은 "유현조가 6개 아동양육시설에 1천만 원씩 전달하며 따뜻함을 나눴다"고 전했습니다.데뷔 2년 차인 유현조는 지난해 신인왕에 오른 데 이어 올 시즌에는 메이저대회 KB금융 스타 챔피언십을 제패하는 등 19차례나 톱10에 오르며 시즌 대상을 거머쥐었습니다.시즌 평균 69.93타를 기록해 투어 내 유일한 60대 타수로 평균 타수 타이틀도 차지했습니다.이번에 기부금이 전달된 6곳의 아동양육시설은 삼천리그룹이 매년 크리스마스 시즌마다 진행하는 사회공헌활동 '사랑나눔의 날'을 통해 오랜 기간 인연을 이어온 곳들입니다.유현조는 "삼천리의 체계적인 지원과 응원으로 성과를 낼 수 있었다"며 "삼천리가 나눔과 상생을 실천해온 것처럼 나도 사회에 도움을 주고 싶었다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=삼천리스포츠단 제공, 연합뉴스)