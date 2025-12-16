방미통위원장 청문회서 여야 공방…"적임자" "이념 편향"

<앵커>



방송미디어통신위원회의 김종철 위원장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 6시간째 이어지고 있습니다. 여당은 김 후보자가 적임자라며 조속한 조직 안정과 정상화를 주문했고, 야당은 김 후보자의 이념적 편향성을 문제 삼으며 공세를 이어갔습니다.



배준우 기자입니다.



<기자>



지난 10월 출범한 '방송미디어통신위원회'의 초대 위원장 후보자로 지명된 김종철 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 여야가 김 후보자 자질을 놓고 맞붙었습니다.



민주당은 김 후보자에 대해 "표현의 자유와 한계를 깊이 이해하는 헌법학자이자 언론법 전문가"라는 점을 강조하면서 방미통위 조직 정상화를 주문했습니다.



[한민수/민주당 의원 : 조직의 정상화의 기회를 맞은 만큼 각별한 각오로 김종철 후보자가 위원장 임명되시면 임해야 된다. 지난 정부는 윤석열 정권은 정상화시키려는 노력을 하지 않았습니다.]



국민의힘은 과거 김 후보자가 국가보안법 폐지를 주장한 적이 있다며 이념 편향이 우려된다고 비판했습니다.



[박정훈/국민의힘 의원 : 우리는 북한을 적으로 둔 국가 아니겠습니까. 물론 우리가 평화적으로 통일해야 될 대상이기도 하지만, 특수성을 감안해서 이 조항이 필요하다고 보는 게 국민 다수의 생각이 아닌가.]



일명 '폴리페서'가 아니냐는 야당 비판에 김 후보자는 시민의 기본적 권리라고 답했습니다.



[김종철/방송미디어통신위원장 : 민주공화국 시민으로서 그리고 학자로서 학문의 자유에 입각해서 정치적 자아를 가지고 헌법적 사안에 대해서 저의 소견을 발표해 왔습니다.]



김 후보자는 유진그룹의 YTN 인수 승인과 관련해선 "5인 합의제 기구에서 2인 의결은 명백한 위법"이라는 의견을 밝히면서도, '2인 체제를 방치시킨 책임이 어디에 있느냐'는 질의에는 "전직 대통령과 국회 모두 아쉬운 부분이 있다"고 답했습니다.



