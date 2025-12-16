"업무보고, 넷플릭스보다 재밌다는 설이…시청률 높을 것"

<앵커>



정부 업무보고가 사상 최초로 생중계되고 있는데요. 이재명 대통령이 "넷플릭스보다 더 재밌다는 설도 있다"며, 국민이 국정에 관심이 많아진 것은 좋은 현상이라고 밝혔습니다. 오늘(16일) 진행된 보건복지부 업무보고에선 탈모 치료약과 일부 비만 약물 치료에 대한 건강보험 급여 적용을 검토해 보라고 지시했습니다.



강민우 기자입니다.



지난주에 이어 생중계로 진행된 2주 차 업무보고.



이재명 대통령은 국정이 투명하게 공개돼야 정책 신뢰도도 커진다며, 국민적 관심이 높아진 건 좋은 현상이라 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 오늘 아마 업무 보고의 시청률이 엄청 높지 않을까 싶어요. 요새 넷플릭스보다 더 재밌다는 설이 있던데…. 그건 아니겠죠?]



지나친 기강 잡기나 공개적 망신 주기로 이어지는 것 아니냐는 일각의 지적을 의식한 듯 업무처리를 잘한 공무원을 적극 치하하기도 했습니다.



지난 9월, 국가정보자원관리원 화재로 정부 행정시스템이 마비됐을 때, 하루 만에 식약처 전용 민원 창구를 만들어 낸 김익상 팀장을 불러세워 박수도 유도했습니다.



[이재명 대통령 : 네, 아주 훌륭하게 잘 처리했어요. (예 감사합니다.) 박수 쳐주세요. 아니, 뭐 물어볼 거 있어서 그런 거 아녜요. 응급조치로 홈페이지를 만들어서 대처하셨다고 해서.]



보건복지부 업무보고에선 탈모 치료약의 건강보험 적용 확대 검토를 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 옛날에는 이걸 미용이라고 봤는데 요새 생존의 문제를 받아들이는 거 같은데요? (네 그런 경향이 있습니다.) 상당히 많이 대중화된 모양인데, 이걸 의료보험으로 지정하면 약가가 내려간다고….]



보험료를 내는데 당장 혜택을 받지 못하는 젊은 층의 소외감을 들며, 비만 치료 건보 적용 가능성에 대해 질문하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 요새 비만도 마찬가진데 비만치료는 보험 안 되죠? 요새 약물 치료도 많이 하는 거 같은데.]



오늘 업무보고 정부부처는 복지부와 식약처, 문화체육관광부과 권익위원회 및 소속 공공기관들입니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 위원양)