우크라 지원 두고 서방 여론 분열…독프 "축소"vs영미 "확대"

▲ 우크라이나와 서방국·북대서양조약기구·유럽 연합 깃발들

미국과 유럽 주요국이 우크라이나의 종전안을 두고 협상을 진행 중인 가운데 우크라이나 지원 여부를 두고 서방의 여론이 갈라지고 있다는 조사 결과가 15일(현지시간) 나왔습니다.폴리티코 유럽판이 이날 공개한 독일, 프랑스, 미국, 영국, 캐나다 국민 1만여 명 여론조사 결과를 보면 독일과 프랑스에서는 우크라이나 재정 지원을 줄여야 한다는 응답이 우세했으며 영국, 미국, 캐나다에서는 우크라이나 지원을 늘려야 한다는 주장이 상대적으로 많았습니다.독일은 조사 대상 5개국 가운데 우크라이나 재정 지원에 가장 소극적인 모습을 보였습니다.독일 응답자의 경우 32%가 지원을 크게 줄여야 한다고 답했고 다소 줄여야 한다는 응답 비율도 14%였습니다.절반에 가까운 응답자(46%)가 우크라이나 재정 지원에 부정적 입장을 표출한 것입니다.프랑스도 지원을 크게 줄여야 한다는 응답과 다소 줄여야 한다는 응답이 각각 22%, 15%로 조사됐습니다.이와 달리 미국은 지원을 줄이자는 쪽은 24%에 그쳤으며 늘리자는 쪽의 응답은 36%에 달했습니다.캐나다와 미국도 각각 35%, 31%가 지원 확대에 긍정적 대답을 내놨습니다.폴리티코는 응답자들이 우크라이나 지원 확대를 꺼리는 가장 큰 이유는 국가 경제에 미치는 압박, 비용 문제와 관련돼 있다고 설명했습니다.이번 조사를 진행한 영국의 여론조사기관 퍼플릭퍼스트의 세브 라이드 부서장은 "공공 재정이 한정된 자원으로 인식되는 시대에 사람들의 관심사는 점점 국내로 향하고 있다"고 분석했습니다.군사적 지원 문제도 재정 지원과 비슷한 결과가 도출됐습니다.독일과 프랑스 응답자는 각각 39%, 30%가 군사 지원 증액에 반대해 응답 비중이 가장 컸습니다.하지만 미국, 영국 캐나다의 응답자는 약 40%가 군사 지원 확대를 찬성했습니다.지원 확대 반대 응답은 20%대 수준이었습니다.난민 수용 문제와 관련해서는 독일은 과반이 넘는 응답자(51%)가 난민 수용 규모를 줄여야 한다고 말해 가장 강경한 태도를 보였습니다.우크라이나에 대한 독일과 프랑스의 미온적인 입장이 러시아에 대한 호의적인 태도로 반영되는 것은 아닙니다.폴리티코는 "모든 5개국 응답자 러시아 제재를 지지했다"며 "이는 국민들이 원조를 줄이길 원해도 침략한 나라를 처벌하고 러시아의 전쟁 자금 조달 능력을 제한하는 문제에 있어서는 대체로 의견을 같이하고 있음을 시사한다"고 설명했습니다.이번 조사는 지난 5일부터 9일까지 온라인으로 5개국 성인 1만 510명을 대상으로 실시됐으며 국가별로 최소 2천 명의 응답자를 확보해 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)