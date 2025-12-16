일, 아오모리 강진 '후발지진 주의보' 해제…"대비 지속" 당부

▲ 일본 아오모리현 강진

지난 8일 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 발생한 규모 7.5의 강진으로 발령됐던 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'가 16일 0시를 기해 해제됐다고 교도통신과 NHK 등이 보도했습니다.아오모리현 강진 이후 여진이 지속됐지만, 규모 7 이상의 지진은 일어나지 않아 예정대로 1주일 만에 주의보가 종료됐습니다.2022년 12월 운용을 시작한 후발 지진 주의보가 실제로 발령된 것은 처음이었습니다.산리쿠(三陸)는 혼슈 동북부 도호쿠 지방의 태평양 연안 지역을 지칭합니다.이 주의보는 일본 해구·쿠릴 해구를 따라 거대 지진 발생이 예상되는 진원 지역에서 규모 7.0 이상의 지진이 일어나 평소보다 대규모 지진 발생 가능성이 커졌다고 판단되는 경우 발표됩니다.주의보가 발령되면 피난 장소와 대피 경로 확인, 가구 고정, 비상식량 비축 등 대비책을 점검하면서 일상적 사회·경제 활동을 지속하는 것이 권장됩니다.아카마 지로 방재상은 이날 기자회견에서 주의보가 해제됐더라도 지진 발생 가능성이 전혀 없는 것이 아니기 때문에 지속해서 방재 활동에 주의를 기울여야 한다고 당부했습니다.일본 정부와 언론은 지난해 8월 규슈 미야자키현 앞바다에서 규모 7.1의 지진이 일어난 것을 계기로 '난카이 해곡 지진 임시정보(거대 지진 주의)'가 발령됐을 때보다는 주민들의 대응이 차분하고 큰 혼란도 없었다고 분석했습니다.다만 일부 연구자들 사이에서는 후발 지진 주의보의 인지도가 여전히 낮고, 주의보가 지진 대비 활동을 독려하는 효과가 크지 않다는 견해도 나온다고 교도통신이 전했습니다.도쿄대 종합방재정보연구센터가 지난 10∼11일 후발 지진 주의보 대상 지역 주민 646명을 대상으로 실시한 설문조사에서 주의보 발령 이후 쓰나미(지진해일)에 대비해 피난 장소 등을 확인했다는 응답자는 7.2%에 불과했습니다.가구 상태를 확인했다는 사람은 16.1%였고, 물과 식량 등을 확인했다는 주민은 27.7%였습니다.아카마 방재상은 "(후발 지진 주의보가) 어디까지 방재 대응에 기여했는지 검증해 나가야 한다"고 말했습니다.내각부 관계자는 "평소 대비가 충분하지 않았던 점이 있었다면 이를 보완하고 다음 정보(주의보) 발신 때 대응을 미리 정해 두기를 바란다"고 조언했습니다.기상청 관계자는 "일본 해구와 쿠릴 해구에서는 언제 대규모 지진이 발생해도 이상하지 않다는 점에 유의해야 한다"며 평소 지진에 대비해야 한다고 거듭 강조했습니다.