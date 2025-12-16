뉴스

[자막뉴스] 아버지 품에 안겨 '울컥'…해병대 수료한 박정희 장손

작성 2025.12.16 16:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
박정희 전 대통령의 장손이자 박근혜 전 대통령의 조카인 세현 씨가 지난 4일 해병대 1323기 기초군사훈련을 수료한 사실이 알려졌습니다.

세현 씨는 박 전 대통령의 아들 박지만 EG회장과 서향희 여사의 슬하 네 아들 중 장남입니다.

미국에서 유학 중 귀국해 지난 10월 27일 해병대에 자원입대했습니다.

육군 출신인 할아버지, 아버지와 달리 해병대에 지원한 건 세현 씨 본인의 의지가 강했던 것으로 전해졌습니다.

국방홍보원 유튜브를 통해 공개된 당시 영상을 보면 지난 4일 포항 교육훈련단에서 열린 해병대 병사 1323기 수료식에는 박 회장과 서 여사 등 가족들이 참석했습니다.

세현 씨는 이 수료식에서 '미 해병대 장군상'을 받았습니다.

세현 씨는 아버지를 향해 관등성명을 외치며 경례하던 중 눈시울을 붉혔고 결국 울컥하며 아버지 품에 와락 안기는 모습이 포착됐습니다.

이후 또 다른 장면에서는 세현 씨와 박 회장, 서 여사 등이 활짝 웃으며 기념 촬영하는 모습이 담겼습니다.

고모인 박근혜 전 대통령은 이번 수료식에 모습을 드러내지 않은 것으로 알려졌습니다.

세현 씨는 해병대 전방 부대에 배치돼 18개월간 복무한 뒤 전역할 예정입니다.

성인이 된 세현 씨의 모습이 공개된 것은 이번이 처음입니다.

(기획 : 김다연, 영상편집 : 최강산, 출처 : KFN 국방홍보원, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지