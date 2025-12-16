[여담야담] "고름" 빗댄 장예찬 겨냥, 정성국 "본인이 고름일 수도"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 면전에서 "정도를 가라"



김병주 / 더불어민주당 의원

"민주, 내란 세력에게 손 내밀 수 없어…장동혁, 윤 어게인과 손잡아"



정성국 / 국민의힘 의원

"이석연 지적, 당내에서도 많이 나와…장동혁, 경청하고 궤도 수정해야"



● '반 한동훈' 전면배치



김병주 / 더불어민주당 의원

"장예찬, 윤석열 생각과 비슷해…국힘, 극우내란당 행보 계속"



정성국 / 국민의힘 의원

"국힘 내부에 바른 길 이야기하는 의원들 많이 생겨"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 소식도 좀 하나 짚어보겠습니다. 오늘 주목되는 만남이 하나 있었습니다. 민주당 정청래 대표와의 만남에서 쓴소리를 냈었던 이석연 국민통합위원장이 오늘은 이 국민의힘 장동혁 대표와 만났습니다. 어떤 이야기 했는지 들어보겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이석연 국민통합위원장이 지금 현 정부의 국민통합위원장입니다. 원래는 보수 인사잖아요. 보수에 대한 애정 어린 충고 같은데요.



▶ 정성국 / 국민의힘 의원 : 오늘 저는 저걸 봤습니다. 생중계를 좀 하는 모습을 봤는데 구구절절 맞는 말씀인 것 같아요. 그리고 지금 이재명 정부에서 초대 국민통합위원장을 맡고 있지만 보수를 향한 걱정은 진정성이 있다고 생각합니다. 지금 우리 이석연 위원장이 한 말들은 우리 당 안에서도 많이 나오고 있는 이야기입니다. 우리 당 의원들조차 이야기를 많이 하고 있습니다. 그런데 문제는 이것을 듣고 장동혁 대표가 행동이 바뀌지 않는다는 것 방향이 바뀌지 않는다는 데 대해서 가장 큰 문제가 있다고 생각을 합니다. 그래서 의견을 많이 경청하면 많은 분들이 이야기하면 그 부분이 정말 많은 여론인가 보다. 진정성 있는 걱정이라고 생각하고 좀 궤도 수정이 돼야 하는데 아직까지 그런 모습이 보이지 않는 부분은 굉장히 아쉽고요.



그런데 방금 하신 말씀 중에 한 가지 맞는 말씀하신 것은 많이 가지고 있는 여당 대통령도 그런 말 하지 않았습니까. 권력을 가지고 있는 여당 쪽에서 많이 나눠줘야 한다. 장 대표도 그런 표현을 했거든요. 국민통합은 우리 국민의힘이 최선을 다해야 합니다. 민주당 그것보다 더 열심히 노력해 줘야 한다고 저는 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당에서 좀 손을 내밀어주실 의향이 있으십니까.



▶ 김병주 / 더불어민주당 의원 : 우리는 항상 내미는데 조건이 있죠. 내란 세력한테는 손을 내밀 수가 없죠. 내란 세력은 우리 민주주의와 우리 국가를 파괴하는 세력인데 어떻게 손을 내밀 수 있습니까. 장동혁 대표하고 사실 지난번에 이재명 대통령 만났지 않습니까. 그때 손을 내밀고 했는데 그다음 날 보니까 자세를 확 바꿔서 또 윤 어게인에 손을 내밀면서 내란 세력과 한 몸으로 지금 가고 있잖아요. 12.3 내란일 때도 내란의 원인이 마치 야당 그 당시 민주당의 의회 폭거로 이루어졌다라고 똑같은 논리로 얘기하고 내란과 한 몸인데 내란 세력과는 손을 내밀 수가 없는 겁니다. 그 동안 단절하고 정상적으로 간다면 여야 같이 갈 수가 있죠. 반성하고 석고대죄하고 사죄해야 한다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표한테 당 안팎의 조언이 이어지고 있습니다만 장동혁 대표가 하는 일을 보면 좀 차이가 좀 있어 보입니다. 장동혁 대표가 여의도연구원 부원장에 친윤계인 장예찬 전 청년 최고위원을 임명했죠. 당내에서도 비판의 목소리가 나오는데 장예찬 부원장이 또 임명 첫날부터 한 이야기가 관심을 끌고 있습니다. 들어보겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장예찬 여의도 연구원 신임 부원장 사실상 한동훈 대표를 당내 고름이라고 비유한 거나 마찬가지 아니에요.



▶ 정성국 / 국민의힘 의원 : 이분은 뭐 다 알다시피 감성과 증오의 정치를 하고 있는 분 아니겠습니까. 그렇기 때문에 많은 분들이 우려하고 있는 분인데 저는 이렇게 좀 말씀을 좀 드릴게요. 그 고름이라는 그 단어가 본인에게 해당될 수 있다는 것을 인지했으면 좋겠어요. 그렇게 말씀드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김병주 의원께서 보시기에는 이 어떻게 국민의힘 행보 계속 내란당의 행보다 이렇게 주장하시겠습니까.



▶ 김병주 / 더불어민주당 의원 : 그럼요. 지금 극우 내란당의 행보를 계속 보이고 있다. 지금 장예찬 얘기는 사실 윤석열의 생각과 메커니즘이 비슷하잖아요. 윤석열은 자기를 반대하는 세력들은 전부 반국가세력으로 척결하려고 했고 그중에서도 한동훈도 반대한다고 총 쏴 죽이겠다. 이런 것까지 얘기할 정도니까 지금 하는 얘기가 당내에서 고름이라고, 자기가 반대하는 내란 세력을 비판하는 세력을 고름으로 해서 제거하겠다라고 하는 저런 극우의 길 내란의 길로 가는데 결국 그러니까 내란당이라는 소리를 듣고 해체가 답이다라는 소리를 국민의 소리를 듣는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정성국 의원의 부탁을 안 들어주실 것 같은데요. 내란당이라고 부르지 말라고.



▶ 정성국 / 국민의힘 의원 : 그런데 말씀드리고 싶은 것은 저희 당 안에 바른 길을 이야기하는 의원들이 많이 생기고 있고 또 말씀하셨다시피.



▶ 김병주 / 더불어민주당 의원 : 다행입니다.



▶ 정성국 / 국민의힘 의원 : 계엄 반대 의제 표결에 저희가 또 참여했고 그 부분만큼은 인정해 주셔야 되지 않겠나.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 정성국 국민의힘 국회의원 김병주 더불어민주당 국회의원과 함께 했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



