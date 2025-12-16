[자막뉴스] 매니저들과 오해 풀었다더니 드디어 입 연 박나래 "법대로 간다"

전 매니저들에게 갑질을 하고 불법 의료 행위를 제공받았다는 의혹이 제기된 박나래 씨가 방송 활동을 중단하겠다고 선언한 지 8일 만에 입장을 밝혔습니다.



박 씨는 오늘(16일) 한 유튜브 채널에 올라온 영상을 통해 자신을 둘러싼 의혹들에 대해 "사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.



박 씨는 "개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인해야 할 문제라고 판단했다"며 "이 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않겠다"고 설명했습니다.



[박나래 (유튜브 '백은영의 골든타임') : 이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단입니다.] 잇따른 프로그램 하차에 대해선 "제작진과 동료들에게 부담이 가지 않길 바라는 마음이었다"며 "많은 분들께 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있다"고 말했습니다.



그러면서 당분간 모든 활동을 멈추고 각종 의혹들을 정리하는 데 집중할 거라고 말했습니다.



앞서 지난 4일, 박 씨의 전 매니저들은 "박 씨가 사적인 심부름을 시키고 술자리를 강요했으며, 폭행까지 저질렀다"고 폭로했습니다.



박 씨가 이른바 '주사 이모'라고 불리는 사람에게 수액 주사를 맞는 등 불법 의료 서비스와 대리처방을 받았다는 의혹도 제기되며 경찰이 수사에 착수하기도 했습니다.



박 씨 측은 "매니저들이 거액의 금품을 요구했다"는 입장문을 내며 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소했습니다.



지난 8일엔 방송활동을 중단하겠다고 선언하면서 "매니저들과 만나 오해와 불신을 풀었다"고 주장했지만, 고소 취하는 이뤄지지 않았습니다.



전 매니저들은 합의 조건이 맞지 않았고, 박 씨 측이 "철저한 조사와 법적 증거로 해결하자"고 말했다고 주장하면서, 박 씨가 이른바 '링거 이모'란 사람에게도 불법의료행위를 제공받았다고 주장하는 등 폭로를 이어갔습니다.



(취재: 김진우 / 영상편집: 김세희 / 디자인: 육도현 / 화면제공: 유튜브 '백은영의 골든타임' / 제작: 디지털뉴스부)