"쿠팡 유출 이후 피싱 의심 사례 증가"…국민 3분의 2는 불안감

최고운 기자
작성 2025.12.16 14:24 조회수
"쿠팡 유출 이후 피싱 의심 사례 증가"…국민 3분의 2는 불안감
▲ 쿠팡 본사

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 이후 국민 3분의 2 정도는 피싱 의심 사례가 증가했다는 불안감을 느끼고 있는 것으로 조사됐습니다.

글로벌 사이버 보안 기업 스텔스솔루션이 시장조사전문기관 엠브레인리서치에 설문조사를 의뢰했습니다.

지난 12∼14일 최근 3개월 이내 온라인 쇼핑 이용 경험이 있는 전국 17개 시도 만 20∼59세 성인 1천 명이 조사 대상이었습니다.

스텔스솔루션 설문조사 결과 (사진=스텔스솔루션 제공, 연합뉴스)
▲ 스텔스솔루션 설문조사 결과

설문 결과에 따르면 응답자 66.9%는 '쿠팡 사고 이후 계정도용이나 피싱, 스팸으로 의심되는 사례가 늘었다'고 대답했습니다.

응답자 64.6%는 개인정보 유출 사고로 인한 2차 피해로 '계정 도용 및 금전 피해'를 걱정했습니다.

이어서 '보이스피싱 및 스미싱 피해'(26.2%), '스팸 및 사칭 피해'(9.2%) 순이었습니다.

정보 유출에 따른 2차 피해를 걱정하면서도 적극 후속 조치에 나서는 비율은 미미했습니다.

뉴스를 통해 대규모 개인정보 유출 사고 소식을 접해도 응답자 28.4%는 특별히 비밀번호를 변경하지 않는다고 답했습니다.

모든 쇼핑 사이트의 비밀번호를 변경한다는 응답자는 5.1%에 그쳤습니다.

여러 온라인 쇼핑 사이트의 아이디, 비밀번호, 간편결제 비밀번호를 전반적으로 동일하게 사용하는 편인지 묻는 항목에는 응답자 4분의 3(75%)이 '그렇다'고 답했습니다.

'모든 사이트에서 완전히 동일한 아이디를 사용한다'는 응답이 30.1%에 달했고 모든 사이트에서 서로 다른 아이디를 사용하는 사람은 1.5%에 불과했습니다.

(사진=스텔스솔루션 제공, 연합뉴스)
