까도까도 끝없는 매력, '호두까기 인형' 버전별 완전정복(ft. 국립 vs 유니버설)ㅣ발레리나 김지영, 김세연 [커튼콜 292]

커튼콜 292회에서는 연말 공연 대표로 꼽히는 발레 '호두까기 인형'을 집중탐구합니다. 국립발레단과 네덜란드 국립발레단 수석 무용수를 지낸 김지영 경희대 교수, 그리고 유니버설 발레단과 스페인 국립무용단 수석 무용수를 지낸 안무가 김세연 씨가 함께합니다.
같은 호두까기 인형이라도 발레단마다 조금씩 버전이 다르다는 사실, 알고 계셨나요? 국립발레단과 유니버설발레단 버전은 어떻게 다른지, 명쾌하게 정리해 드립니다. '호두까기 인형'의 역사와 전 세계 인기 공연이 된 과정도 짚어봤습니다. 공연 도중 주역이 다쳐 2막에 대타로 투입됐던 이야기, 해발 2,000m 고산지대에서 산소호흡기 대기시켜 두고 춤춘 '눈송이' 사연 등 '호두까기 인형' 무대에서 벌어진 생생한 에피소드도 흥미진진합니다. '호두까기 인형' 공연 영상도 함께 감상해 봅니다.
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 발레리나 김지영, 김세연ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
영상 출처 유니버설발레단, 국립발레단
