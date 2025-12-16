중 스텔스 무인기 'CH-7' 첫 비행 성공…정찰 반경 2천㎞ 추정

▲ 중국의 스텔스 드론 'CH-7'

중국의 최신예 스텔스 무인기(드론) 'CH-7'(차이훙<彩虹>-7)이 첫 비행에 성공했습니다.16일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국의 고고도·고속·장시간 체공 무인기 'CH-7'이 중국 북서부의 한 공항에서 최근 첫 비행을 마쳤습니다.CCTV는 이착륙 영상을 공개하면서 CH-7이 복잡한 조건에서 지상 관측, 데이터 지원, 통신 등의 요구를 충족한다고 보도했습니다.향후 비행 성능 한계 검증과 탑재체 기능 검증 등을 포함한 추가 테스트가 진행될 것이라고 CCTV는 덧붙였습니다.CH-7은 2018년 중국 주하이 에어쇼에서 실물 크기 모형을 선보이며 대중에게 처음 알려졌습니다.실물 기체는 지난해 주하이 에어쇼에서 처음 공개됐습니다.정찰 용도로만 사용될 것으로 알려진 CH-7의 설계는 계속 수정됐습니다.최신 정보에 따르면 CH-7의 날개폭은 22ｍ에서 27.3ｍ로 넓어졌고 최대 이륙 중량은 13t에서 8t으로 줄었습니다.순항 속도는 마하 0.5이며 운용 고도는 약 1만 6천ｍ, 최대 체공 시간은 16시간입니다.정찰 반경은 2천㎞를 넘을 것으로 추정됩니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 설계자에 따르면 CH-7이 정찰을 위해 목표 지역에 신속히 침투할 수 있으며 전선에서 스텔스 성능을 활용해 유인기와 장거리 타격 전력에 정보를 전달할 수 있다고 전했습니다.중국 국유 우주기업 중국항천과기집단(CASC) 산하 중국항천공기동력기술연구원이 개발한 CH 계열이 국제 무인기 시장의 베스트셀러라고 SMCP는 덧붙였습니다.(사진=SCMP 캡처, 연합뉴스)