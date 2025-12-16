'전역' NCT 태용, 1월 단독 콘서트…새롭게 펼쳐갈 음악 서사 기대

지난 14일 전역한 NCT 태용(30)이 2026년 단독 콘서트 투어를 개최하고 본격적인 활동에 나선다.



태용은 1월 24~25일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼 경기장)에서 '2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK – REAMASTERED>'(2026 태용 콘서트 <티와이 트랙 – 리마스터드>)를 개최하고, 팬들과 더욱 깊어진 음악적 교감을 나눌 예정이다.



특히 이번 공연은 2024년 2월 개최된 태용의 첫 단독 콘서트 'TY TRACK'을 리마스터해 새롭게 선보이는 무대로, 10년간 태용이 걸어온 여정을 한 편의 영화처럼 풀어내며 호평받았던 'TY TRACK'을 한층 업그레이드된 음악과 확장된 스케일의 연출로 재탄생시켜 기대를 모은다.



또한 태용은 솔로 투어에도 돌입, 서울에 이어 2월 7일 자카르타, 2월 16~17일 요코하마, 2월 28일~3월 1일 마카오, 3월 28~29일 방콕, 4월 11일 쿠알라룸푸르 등 6개 지역에서 10회 공연을 이어가며 현지 팬들과 만날 계획이다.



태용은 2023년 6월 발표한 첫 미니앨범 'SHALALA'(샤랄라)로 자신만의 유니크한 음악 색깔과 솔로 아티스트로서의 개성을 선명히 드러냈으며, 2024년 2월 두 번째 미니앨범 'TAP'(탭)에서는 전곡 단독 작사를 맡았고, 첫 콘서트의 세트리스트 전곡을 자신이 작업한 곡들로 구성하는 등 뮤지션으로서 역량을 꾸준히 확장하며 '완성형 아티스트' 수식어를 입증한 바, 앞으로 이어갈 활약에 이목이 집중된다.



한편, 태용은 12월 25일 방송되는 '2025 SBS 가요대전'에 출연한다. 그는 지난 14일 해군 군악단으로 복무하고 만기 전역 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)