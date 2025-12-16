국민의힘 "당비 납부 당원 96만 역대 최다…정권 맞서달라는 뜻"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표(가운데)가 9일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하며 정희용 사무총장과 대화하고 있다.

국민의힘은 당비를 납부하는 당원 수가 당원 시스템을 통한 통계 집계 이후 최다인 96만 3천231명으로 집계됐다고 밝혔습니다.정희용 사무총장은 오늘 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 당비를 내는 당원 수는 지난해 11월 30일 기준 74만 4천354명에서 올해 4월 4일 71만 1천528명으로 줄었다가 장동혁 대표가 선출된 전당대회가 열렸던 지난 8월 26일 기준 75만 1천30명으로 소폭 증가했습니다.이달 10일 기준으로 전당대회일 대비 21만 2천201명 늘어 96만 3천 명을 넘었습니다.3개월 이상 당비를 낸 당원인 '책임 당원'은 전당대회일보다 5만 3천995명이 늘었습니다.정 총장은 "지방선거를 앞두고 있어서 당원 수 증가 요인으로 작용했을 것으로 추측하지만, 단지 지방선거 효과만으로 단정하기 어렵다"며 "이재명 정권과 민주당에 맞서 대한민국을 바로 세우고 민주주의를 지켜달라는 국민께서 국민의힘과 함께 해주셔서 당원 증가로 이어진 결과"라고 설명했습니다.이어 "장동혁 체제 출범 이후 당원에 대한 예우를 강조했고 당이 어려울수록 힘을 모아야 한다는 마음이 한데 모여 참여와 결속이 강화됐다"고 덧붙였습니다.당내에서는 당원 증가가 지방선거 경선룰 논의와 맞물려 내년 지방선거 출마 후보 결정에 주요 변수가 될 것으로 보고 있습니다.최근 국민의힘 지방선거총괄기획단은 당원 투표 반영 비율을 기존의 50%에서 70%로 확대하는 안을 추진하겠다고 밝혔다가 당내 추가 의견 수렴을 거치겠다며 수정 가능성을 열어둔 상태입니다.(사진=연합뉴스)