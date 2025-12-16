미국 최대 은행 JP모건도 토큰화된 MMF 첫 출시

▲ JP모건체이스

미국 최대 은행인 JP모건체이스의 자산운용 부문이 블록체인 기술을 전통 상품인 머니마켓펀드(MMF)에 도입하려는 기존 금융회사들의 대열에 합류했습니다.JP모건체이스 애셋 매니지먼트는 현지시간으로 어제(15일) "첫 토큰화 MMF 상품 '마이 온체인 넷 일드 펀드'(MONY)를 이더리움 블록체인에서 출시했다"고 밝혔습니다.MONY는 전통 자산과 온체인 자산을 통합한 JP모건의 '모건 모니' 플랫폼에서 현금 또는 스테이블코인 USDC를 사용해 가입하거나 환매할 수 있습니다.가입 시 펀드 지분(좌수) 만큼의 디지털 토큰을 받습니다.회사 측은 MONY가 미국 국채와 미 국채 담보 환매조건부채권(Repo)에만 투자해 투자자들이 토큰을 블록체인에 보유한 상태에서 안정적인 수익을 얻을 수 있게 설계됐다고 설명했습니다.그러면서 펀드의 토큰화는 투명성 향상, 개인 간 이전 가능성, 블록체인 생태계에서 보다 폭넓은 담보 활용 가능성을 제공한다고 덧붙였습니다.국채와 Repo 등 투자 대상은 기존 MMF 상품과 다르지 않게 운용하되 펀드 지분을 기존 전자증권 대신 탈중앙화된 블록체인 기술을 사용한 디지털 토큰으로 발행하는 구조입니다.현재 MMF는 환매 시 통상 1∼2일이 걸리고, 환매 요청도 거래시간 중에만 가능합니다.반면 토큰화된 MMF는 원칙적으로 실시간으로 거래될 수 있습니다.중간에 현금으로 환매할 필요 없이 곧바로 금융기관 간 이전이 가능하기 때문에 담보자산으로 펀드 자산을 쓸 수 있게 됩니다.앞서 세계 최대 자산운용사 블랙록이 이미 토큰화된 MMF 상품을 출시했으며 골드만삭스와 뉴욕멜론은행은 블랙록과 피델리티 인베스트먼트 등 대형 자산운용사가 운용하는 MMF의 지분을 디지털 토큰으로 출시하기 위해 협력하겠다고 밝힌 바 있습니다.월가가 지난 7월 스테이블코인을 제도권으로 편입하는 지니어스법(Genius Act)이 미 의회를 통과한 이후 토큰화 분야 진출에 속도를 내고 있는 양상입니다.(사진=게티이미지코리아)