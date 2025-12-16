강화도 하천서 물고기 수백 마리 집단 폐사…주민 우려

▲ 물고기 집단 폐사 현장

인천 강화도 하천에서 물고기 수백 마리가 집단으로 폐사해 행정 당국이 대응에 나섰습니다.오늘(16일) 인천시 강화군에 따르면 지난 12일 오후 4시쯤 강화군 하점면 목숙천과 송해면 다송천 일대에서 물고기가 집단 폐사했다는 신고가 접수됐습니다.서로 연결된 두 하천에는 당시 10∼30㎝ 길이의 붕어와 잉어 등 물고기 100여 마리가 죽어 있었습니다.전날에는 하천 일대 3㎞ 구간에서 물고기 300여 마리의 사체가 물에 떠오르는 등 상황이 악화했습니다.강화군에서는 지난 7월에도 다송천 일대에서 물고기가 떼죽음을 당한 적 있어 인근 주민들의 우려가 커지고 있습니다.다만 당시에는 중금속 등 오염물이 확인되지는 않았으며 고온으로 인해 수중 산소량이 감소, 집단 폐사가 발생한 것으로 조사됐습니다.이와 관련해 강화군은 인천시 보건환경연구원과 사설 검사기관 등 2곳에 수질 성분 분석과 어류 사체 검사를 의뢰했습니다.강화군은 목숙천과 다송천 일대 2.3㎞ 구간에 걸쳐 퇴적된 오염 토사를 걷어내고 황토를 다시 깔아 자정 능력을 높일 계획입니다.강화군 관계자는 "주민 불안을 해소하기 위해 철저한 조사를 실시하겠다"며 "불법적인 오염물질 배출 정황이 확인될 경우 행정 처분과 함께 사법기관에 고발 조치할 방침"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)