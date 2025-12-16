이 대통령 "생중계 업무보고, 정책 신뢰도·국정 완성도 높여"

▲ 이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 정부 업무보고를 사상 최초로 생중계 진행하는 것과 관련해 "정책 과정이 투명하게 검증돼야 하고, 그 과정에서 집단지성이 모여야 정책에 대한 신뢰도가 더 커진다. 국정의 완성도 또한 더 높아질 수 있다"고 강조했습니다.
이 대통령은 오늘(16일), 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 "이전과 달리 국민 모두 지켜보는 가운데 업무보고 하게 하는 이유가 바로 이 때문"이라며 이같이 말했습니다.
그러면서, "국정 주체인 국민에게 투명하게 공개돼야 국민 중심 국정운영이라는 게 말에 그치지 않고 제대로 될 수 있다"면서, "그래야 '국민 주권'이라고 하는 것도 내실화될 수 있을 것"이라고 설명했습니다.
이어 "정부 각 부처는 이를 업무보고 단계부터 실천하다라는 마음 가짐으로 남은 업무보고를 잘 준비해주시길 바란다"고 당부했습니다.
이 대통령은 "이런 것도 연습하다 보면 나중에 많이 좋아진다"고 덧붙이기도 했습니다.
이 대통령은 또, "다른 모든 일도 마찬가지지만 국정이라 하는 것도 결국 사람이 하는 일"이라며, "국민을 위한 정책 만드는 것도, 현장에서 이를 잘 집행하는 것도 공직자 한 사람, 한 사람의 헌신과 열정, 책임감이 없으면 불가능하다"고 강조했습니다.
그러면서, 공무원들이 자긍심을 가지고 일할 수 있게 해야 한다며, "공직자들의 '특별한 헌신과 성과'에 대한 '특별한 보상'을 하겠다"고 약속했습니다.
이어 "각 부처에서는 탁월한 성과를 내는 공무원들에게 그에 걸맞은 파격적 포상이 이뤄질 수 있도록 후속 조치를 신속하게 추진해주시길 바란다"고 주문했습니다.
공직사회 처우 개선을 위한 추가 해법에 대한 연구 및 검토도 당부했습니다.
최근 생중계 업무보고를 두고 '기강 잡기' '공개적 망신 주기'로 비칠 수 있다는 우려가 나오자 생중계 방식의 중요성을 강조하는 한편, 공직 사회 격려에도 나선 것으로 풀이됩니다.
이 대통령은 오늘 오후 보건복지부와 질병관리청, 식품의약품안전처, 문화체육관광부와 국가유산청, 국민권익위원회와 산하 공공기관 등으로부터 업무보고를 받습니다.
