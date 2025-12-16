이 대통령 "생중계 업무보고, 정책 신뢰도·국정 완성도 높여"

▲ 이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 정부 업무보고를 사상 최초로 생중계 진행하는 것과 관련해 "정책 과정이 투명하게 검증돼야 하고, 그 과정에서 집단지성이 모여야 정책에 대한 신뢰도가 더 커진다. 국정의 완성도 또한 더 높아질 수 있다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(16일), 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 "이전과 달리 국민 모두 지켜보는 가운데 업무보고 하게 하는 이유가 바로 이 때문"이라며 이같이 말했습니다.그러면서, "국정 주체인 국민에게 투명하게 공개돼야 국민 중심 국정운영이라는 게 말에 그치지 않고 제대로 될 수 있다"면서, "그래야 '국민 주권'이라고 하는 것도 내실화될 수 있을 것"이라고 설명했습니다.이어 "정부 각 부처는 이를 업무보고 단계부터 실천하다라는 마음 가짐으로 남은 업무보고를 잘 준비해주시길 바란다"고 당부했습니다.이 대통령은 "이런 것도 연습하다 보면 나중에 많이 좋아진다"고 덧붙이기도 했습니다.이 대통령은 또, "다른 모든 일도 마찬가지지만 국정이라 하는 것도 결국 사람이 하는 일"이라며, "국민을 위한 정책 만드는 것도, 현장에서 이를 잘 집행하는 것도 공직자 한 사람, 한 사람의 헌신과 열정, 책임감이 없으면 불가능하다"고 강조했습니다.그러면서, 공무원들이 자긍심을 가지고 일할 수 있게 해야 한다며, "공직자들의 '특별한 헌신과 성과'에 대한 '특별한 보상'을 하겠다"고 약속했습니다.이어 "각 부처에서는 탁월한 성과를 내는 공무원들에게 그에 걸맞은 파격적 포상이 이뤄질 수 있도록 후속 조치를 신속하게 추진해주시길 바란다"고 주문했습니다.공직사회 처우 개선을 위한 추가 해법에 대한 연구 및 검토도 당부했습니다.최근 생중계 업무보고를 두고 '기강 잡기' '공개적 망신 주기'로 비칠 수 있다는 우려가 나오자 생중계 방식의 중요성을 강조하는 한편, 공직 사회 격려에도 나선 것으로 풀이됩니다.이 대통령은 오늘 오후 보건복지부와 질병관리청, 식품의약품안전처, 문화체육관광부와 국가유산청, 국민권익위원회와 산하 공공기관 등으로부터 업무보고를 받습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)