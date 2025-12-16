뉴스

[날씨] 중부 지방 밤까지 비…추위는 '주춤'

오늘(16일) 중부 지방에 계신 분들 우산 챙겨 나오셔야겠습니다.

현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.

먹구름이 잔뜩 끼었고 산발적으로 비도 내리고 있습니다.

현재 레이더 영상을 살펴보시면 서울과 일부 경기 지역에 비구름이 위치해 있습니다.

오늘 중부를 중심으로는 밤까지 비가 내리겠고요.

기온이 낮은 경기 북동부와 강원 내륙 산지에는 비가 눈으로 바뀌어 내리겠습니다.

낮에 기온이 오르면서 내린 눈이 잠시 녹았다가 해가 지고 나면 다시 얼어붙으면서 도로 곳곳이 미끄럽겠습니다.

안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

추위는 심하지 않습니다.

서울의 낮 최고 기온 8도로 평년보다 4도가량 높겠고요.

제주의 낮 기온은 무려 17도까지 오르겠습니다.

다른 지역의 낮 기온도 살펴보시면 전주의 낮 최고 기온 12도, 부산은 13도까지 오르겠습니다.

오늘 전국 하늘 표정 흐리겠고요.

밤 한때 수도권과 충남 지역에서는 먼지 농도 높아지겠습니다.

내일과 모레 동해안과 제주 지역을 중심으로는 비나 눈이 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
