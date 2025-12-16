"2차 종합 특검"…"통일교·민중기 특검법 곧 발의"

<앵커>



정치권에서는 오늘(16일)도 특검을 둘러싼 대치가 한창입니다. 민주당은 내란 특검에서 미진했던 부분을 2차 종합 특검으로 밝혀야 한다고 강조했고, 국민의힘은 통일교 금품 수수 의혹과 민중기 특검의 편파수사 의혹을 수사할 특검법을 곧 발의하겠다고 예고했습니다.



민주당은 어제 발표된 내란 특검의 수사 결과를 두고 헌정 회복을 위한 중요한 이정표였다고 평가하면서, 동시에 남은 과제도 분명하다는 입장을 밝혔습니다.



내란을 기획하고 지휘한 구조와 윗선의 개입 여부 등을 추가로 밝혀야 한다며, 2차 종합 특검의 필요성을 강조했습니다.



국민의힘을 향해서는 반도체 특별법 등 국가 경쟁력을 강화하기 위한 법안들이 빨리 처리돼야 하는데, 명분 없는 필리버스터로 처리가 늦어지고 있다며 비판했습니다.



[김병기/민주당 원내대표 : (국민의힘은) 말로는 민생을 외치지만 명분 없는 필리버스터 때문에 국민의 삶과 국가의 미래도 잠시 멈춰 섰습니다.]



통일교 금품수수 의혹을 내세워 역공에 나서고 있는 국민의힘은 특검법안 발의에 속도를 올리고 있습니다.



국민의힘은 '통일교-민주당 게이트 특검법'으로 이름 붙인 특별검법안과 민중기 특검의 편파 수사 의혹을 파헤칠 2개의 특검법안을 곧 발의한다고 밝혔습니다.



국민의힘은 이재명 대통령과 한학자 통일교 총재의 로비 의혹 등을 수사 대상에 포함하고 최대 150일간 수사하도록 법안을 준비하고 있다고 설명했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 통일교 게이트 특검을 통해서 진상을 명명백백히 밝혀야 합니다. 민중기 특검에 대한 특검을 통해 인권유린 수사 실체를 낱낱이 밝혀야 합니다.]



국민의힘과 개혁신당은 이번 주 안에 협의를 거쳐 특검법안을 발의하고 민주당을 본격적으로 압박할 계획입니다.



특검 대신 경찰 수사를 지켜보자는 입장인 민주당은 민생법안 처리를 거듭 강조하며 공세에 대응할 전망입니다.



