김하성, 애틀랜타 잔류…1년 2천만 달러 계약

▲ 애틀랜타 브레이브스의 김하성

김하성이 2026시즌 원소속팀 애틀랜타 브레이브스에서 잔류합니다.MLB닷컴은 오늘(16일) 소식통을 인용해 "김하성이 미국 메이저리그(MLB) 애틀랜타와 계약기간 1년, 총액 2천만 달러(약 294억 원)에 계약했다"고 보도했습니다.2021년 샌디에이고 파드리스와 계약하며 MLB에 입성한 김하성은 2024시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 탬파베이 레이스와 2년 총액 2천900만 달러(426억 원)에 계약하면서 2025시즌 뒤 옵트아웃(계약 파기 권한) 조항을 넣었습니다.오른쪽 어깨 관절와순 파열 부상 탓에 2025시즌 중반 복귀한 김하성은 잦은 부상에 시달리며 제 실력을 발휘하지 못했습니다.그는 지난 9월 탬파베이에서 방출된 뒤 유격수 자원이 필요했던 애틀랜타에 합류했습니다.김하성은 이적 후 예전의 기량을 회복했습니다.타율 0.234, 5홈런 17타점의 성적으로 2025시즌을 마무리했는데, 애틀랜타에서 뛴 24경기에선 타율 0.253, 3홈런, 12타점으로 활약했습니다.정규시즌을 마무리한 김하성은 애틀랜타 잔류와 옵트아웃 행사를 두고 고민하다가 2026시즌 연봉 1천600만 달러 옵션 대신 옵트아웃을 선택했습니다, 시장 상황을 검토한 뒤 연봉 1천600만 달러보다 나은 대우를 받을 수 있다고 판단한 겁니다.올겨울 MLB FA 시장엔 특급 유격수가 나오지 않아 애틀랜타 등 많은 구단이 유격수 구인난에 시달리는 상황을 고려했습니다.MLB닷컴은 FA 시장 개장을 앞두고 김하성이 연평균 2천만 달러 이상의 다년 계약을 맺을 수 있다고 예상했습니다.그러나 김하성은 바랐던 장기계약을 하진 못했습니다.최근 국내에서 몸만들기에 집중하는 김하성은 건강한 몸으로 건재를 과시한 뒤 2026시즌 FA에 재도전할 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)