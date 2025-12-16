[현장영상] '돌발 홍수'에 차 뒤집히고 물속에 갇혀 울부짖고 "극심한 기상 변동"

북아프리카 모로코 서부 해안 도시 사피에서 갑작스러운 홍수로 최소 37명이 사망했습니다.



현지시간 15일 사피 지역은 전날 폭우가 내린 이후 곳곳이 흙탕물로 뒤덮였으며 도로가 파손되고 쓰레기 더미가 쌓이면서 도로 진출입이 일부 차단됐는데요. 구도심에서는 최소 70개 가구와 사무실이 침수됐으며, 수십 명이 다쳐 병원에서 치료받았고 일부 부상자는 위중한 상태로 알려졌습니다.



모로코는 7년 연속 심각한 가뭄을 겪고 있고, 지난해에는 역대 최고기온을 기록하기도 했습니다. 이런 가운데 돌발적인 호우에 따른 침수 피해까지 발생하자, 전문가들은 기후 변화가 북아프리카의 극심한 기상 변동에 일정 부분 책임이 있다고 지적했습니다. 현장영상에 담았습니다.



