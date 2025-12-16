안보실장, 통일부·외교부 이견에 "원 보이스 대처하도록 노력"

▲ 위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다.

위성락 국가안보실장은 통일부가 외교부 주도의 '한미 외교 당국 협의체'에 참여하지 않는 등 대북 정책 주도권을 놓고 부처 간 마찰이 불거지는 것에 대해 "정부가 '원 보이스'로 대외 문제에 대처할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 밝혔습니다.위성락 실장은 오늘(16일), 핵 추진 잠수함과 우라늄 농축·핵 연료 재처리 등 한미 조인트 팩트시트(JFS·설명자료) 논의를 위해 출국길에 오르기 전, 인천국제공항에서 기자들을 만나 "그런 우려는 듣고 있다. NSC(국가안전보장회의)에서 많은 논의를 하고 조율하고 있다"고 말했습니다.위 실장은 "(의견 조율) 이후에도 약간의 개별적 부처 의견이 나오는 것은 맞지만, 최근의 사안도 대부분 조율된 것들"이라며, "그런 과정은 계속 진행해 정부가 '원 보이스'로 대외 문제에 대처할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 덧붙였습니다.개별 부처 의견이 도출되고는 있지만, 대부분 정부 차원에서 조율된 것으로, '갈등'으로 볼 것 까진 아니란 뜻으로 읽힙니다.강유정 대통령실 대변인도 어제(15일) 브리핑에서 "통일부와 외교부가 조금 다른 의견을 낼지라도 이를 갈등으로 보긴 어렵다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)