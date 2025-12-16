박수홍, 24년 지원한 보육원에 출연료 전액 기부…"기업들과 동참"

방송인 박수홍이 연말과 크리스마스를 맞아 특별 기부 방송 프로젝트를 진행한다.



박수홍은 프리미엄 육아용품 브랜드 엔젤앤비(Angel&Bee) 및 카카오와 협력해 오는 12월 23일 오전 10시 카카오쇼핑라이브에서 참여형 기부 기획전을 선보인다.



이번 기획전을 통해 마련된 박수홍의 출연료 전액, 엔젤앤비의 라이브 방송 판매 수익금 전액, 카카오같이가치 캠페인을 통해 모인 기부금 전부가 박수홍이 24년간 후원해 온 '애신보육원'에 전달된다.



이번 라이브는 단순한 제품 판매를 넘어, 이용자가 기부 과정에 직접 참여할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 박수홍은 "이번 이벤트는 제가 혼자 하는 기부가 아니라, 라이브에 참여하는 모든 분들이 함께 기부의 주체가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.



그는 난임부부 지원, 신생아 병동, 보육원 등 사회 취약계층을 대상으로 꾸준히 선행 활동을 이어왔다.



라이브에서 소개될 엔젤앤비 역류방지쿠션은 두 아이 엄마가 직접 개발한 제품으로, 아기 허리를 곧게 지지하는 인체 구조 설계, 뒷쿠션 분리로 안정적인 이동이 가능한 편의성, 고탄성 스펀지 사용 등을 특징으로 한다. 해당 제품은 한국과 미국 특허를 모두 획득해 기능성과 안전성을 인정받았으며, 신생아용 필수품으로 자리 잡았다는 평가다.



엔젤앤비는 그간 미혼모 센터 등에 지속적으로 기부 활동을 이어온 브랜드로도 알려져 있다.



김동은 엔젤앤비 대표는 "더 많은 고객이 기부에 자연스럽게 동참할 수 있도록 이번 라이브에서 전 제품을 최대 할인율과 혜택으로 준비했다"며 "이번 특별 기획전이 아이들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.



카카오의 사회공헌 플랫폼 카카오같이가치에서 진행하는 기부 캠페인은 다양한 참여 방식으로 구성되었다. 이용자들은 ▲응원 댓글 1개당 1,000원이 기부되는 댓글 기부, ▲사용자의 직접 기부, ▲구매하면 기부가 되는 카쇼라 상품 구매, ▲박수홍과 함께하는 기부 봉사 활동 참여 등 4가지 중 원하는 방식으로 동참할 수 있다.



기부금은 애신보육원 아동들의 겨울철 난방비, 겨울방학 체험학습 및 사회 적응 프로그램, 신설 장애우 시설 '애신빌리지' 운영 및 비품 지원에 사용될 계획이다. 엔젤앤비 관계자는 "추운 겨울과 크리스마스를 앞두고 아이들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 박수홍 씨와 공동 프로젝트를 기획했다"고 밝혔다.



한편, 크리스마스 특별 기부 라이브는 오는 12월 23일 오전 10시 카카오쇼핑라이브에서 진행되며, 누구나 참여해 기부에 동참할 수 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)