머라이어 캐리 '올아이 원트…', 빌보드 싱글 20주 1위 신기록

▲ 머라이어 캐리

팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)가 미국 빌보드 싱글차트 '핫 100'에서 신기록을 썼습니다.15일(현지시간) 빌보드에 따르면 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 지난주에 이어 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상을 지키며 비연속 통산 20주째 1위를 기록했습니다.이로써 이 노래는 빌보드 차트 67년 역사상 최장기간 '핫 100' 1위를 기록한 노래로 등극했습니다.종전 최장 기록은 지난해 샤부지의 '어 바 송'(A Bar Song)과 2019년 릴 나스 엑스의 '올드 타운 로드'(Old Town Road)가 기록한 19주 1위였습니다.빌보드는 "캐리가 '핫 100' 최장기 1위 기록을 세운 것은 이번이 두 번째"라며 "그는 보이즈 투 멘과 발표한 '원 스위트 데이'(One Sweet Day)로 1995∼1996년 16주 1위를 기록해 당시 최장기록을 수립했다"고 설명했습니다.빌보드 '핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 집계합니다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 이번 차트 집계 기간 전주 대비 17％ 상승한 3천950만 스트리밍을 기록했습니다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 캐리가 발표한 캐럴 앨범 '메리 크리스마스'(Merry Christmas) 수록곡으로 2019년 처음 '핫 100' 정상을 밟았습니다.그해 3주간 1위를 기록했던 이 노래는 이후 2020년 2주 1위, 2021년 3주 1위를 기록하는 등 올해까지 7년째 매년 연말 싱글차트 정상에 오르며 꾸준한 인기를 누렸습니다.이번 주 '핫 100'에서는 캐리를 포함해 총 8곡의 캐럴이 '톱 10'에 자리했습니다.브렌다 리의 '록킨 어라운드 더 크리스마스 트리'(Rockin' Around the Christmas Tree)가 2위, 왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas)가 3위를 각각 마크했습니다.넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)은 전주보다 한 계단 하락한 6위, 팝스타 테일러 스위프트의 '더 페이트 오브 오필리아'(The Fate of Ophelia)는 7위를 지켰습니다.(사진=게티이미지)