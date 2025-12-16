미국 여행업계, ESTA 심사 강화 반발…"미국 더 약해질 것"

▲ 미국대사관 앞에 비자 받으려고 줄 선 시민들

무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국하는 수백만 외국인에게 5년 치 소셜미디어 정보 제출을 의무화하려는 도널드 트럼프 행정부의 심사 강화 추진에 미 여행업계가 공개적으로 우려를 표명했습니다.미국여행협회는 15일(현지시간) 성명을 내고 "비자 면제 프로그램을 이용해 미국에 들어오는 여행객들의 소셜미디어 이력을 확보하려 한다는 미 세관국경보호국(CBP)의 최근 발표를 깊이 우려한다"고 밝혔습니다.특히 여행업계는 이번 조치로 인한 외국인 방문객 감소가 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.미국여행협회는 "우리가 이 정책에 대해 실수한다면 수백만 명의 여행자는 그들의 사업과 수십억 달러의 소비를 다른 곳으로 옮겨갈 것이고, 이는 미국을 더 약하게 만들 뿐"이라고 주장했습니다.그러면서 "의문의 여지가 없는 한 가지는 이 정책이 미국으로의 여행을 움츠러들게 만드는 냉각 효과를 발휘할 수 있다는 것"이라고 짚었습니다.한국과 유럽 주요국들을 포함한 42개국을 대상으로 한 ESTA 제도에 따라 미국과 비자 면제 협정을 체결한 국가의 국민은 비자를 따로 받지 않아도 출장, 관광, 경유 목적으로 미국을 최대 90일 방문할 수 있습니다.그러나 내년 2월 8일부터 발효되는 심사 강화 방안에 따라 앞으로는 5년 치 소셜미디어 기록은 물론, 지난 10년간 사용한 이메일 계정과 이름, 생일, 주소 등의 정보 제출이 의무화됩니다.가족들의 고향도 적어내야 합니다.이러한 조치는 트럼프 대통령이 취임 직후인 지난 1월 20일 서명한 행정명령에서 외국인 입국자를 "가장 높은 수준으로 심사하고 걸러내야 한다"고 요구한 데 따른 것입니다.같은 맥락에서 미 국무부는 최근 전문직 취업비자인 H-1B 비자 신청자와 부양가족의 모든 소셜미디어 프로필을 공개로 바꿀 것을 의무화하기도 했습니다.트럼프 행정부의 잇따른 외국인 입국 심사 강화 조치는 내년 북중미 월드컵 개최와 맞물려 여행업계에 근심을 더하고 있다고 로이터통신은 전했습니다.(사진=연합뉴스)