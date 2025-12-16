국민성장펀드, 내년에 30조 투입…'1호 투자처' 조만간 결정

▲ 11일 국민성장펀드 출범식에서 박상진 한국산업은행 회장(왼쪽 네번째부터), 이억원 금융위원장과 박현주 미래에셋 회장, 서정진 셀트리온 회장 등이 기념 세리머니를 하고 있다.

인공지능(AI)과 반도체 같은 첨단산업에 5년간 150조 원을 투입하는 국민성장펀드가 내년에는 30조 원 이상의 자금을 투입합니다.정부는 지난 11일 국민성장펀드 출범식을 연 데 이어 오늘(16일) '2026년 국민성장펀드 운용방안'을 구체적으로 밝혔습니다.국민성장펀드가 본격 가동되는 첫해인 내년에는 총 '30조 원＋α' 규모의 자금이 투입됩니다.30조 원보다 수요가 많더라도 적극적으로 승인해서 초기 지원 효과를 극대화하겠다는 게 금융위원회의 방침입니다.산업별로는 인공지능(AI) 6조 원, 반도체 4조 2천억 원, 미래차·모빌리티 3조 1천억 원 등입니다.지원방식별로는 직접투자 3조 원, 간접투자 7조원, 인프라투융자 10조원, 초저리대출 10조원 등입니다.직접 투자는 기업 증자나 공장 증설 등에 지분 형태로 참여하는 방식으로 현재 차세대 AI솔루션 소프트웨어 개발업체, AI로봇 생태계를 위한 특수목적법인(SPC) 설립, 중소기업의 반도체용 특수가스 공장 증설을 위한 증자 등 사업에 투자 수요가 접수됐습니다.간접투자는 첨단기금과 민간자금(은행·연기금·퇴직연금 등)이 공동으로 대규모 펀드를 조성해 정책 목적에 맞는 지분투자를 집행합니다.5조 6천억 원 규모의 정책성 펀드를 통해서는 대규모 프로젝트를 지원합니다.블라인드 펀드(70%)와 함께 프로젝트 펀드(30%)를 도입해 메가 프로젝트에 민관 합동으로 참여합니다.일반 국민이 직접 참여할 수 있는 국민참여형 펀드는 6천억원 규모로 조성됩니다.재정이 최대 20% 수준의 후순위 구조를 통해 손실 위험을 완충하도록 설계됐습니다.재정 후순위 보강 및 세제 혜택 제공 등 세부 방안은 내년 1분기에 별도로 발표할 예정입니다.첨단산업 유망기술기업 등에 10년 이상 장기간 투자하도록 하는 '초장기기술투자펀드'도 신설됩니다.기업의 성장단계에서 중요한 역할을 하는 스케일업 펀드는 5천억 원 규모로 별도 신설해 산업 전반에 대한 스케일업을 지원합니다.10조원이 배정된 인프라투융자는 생태계 전반을 위한 인프라 구축을 지원합니다.평택 반도체 공장 폐수 재이용사업, 국가 AI컴퓨팅센터첨단산업 지원을 위한 수상태양광 사업, 반도체 클러스터 집단에너지 발전사업 등이 투자를 요청한 상태입니다.10조원 규모의 초저리 대출은 2~3%대 국고채 수준 금리로 대규모 설비투자와 연구개발(R&D) 자금을 장기 공급합니다.다만, 자금 수요가 매우 큰 경우 민간은행에서도 공동대출 형태로 참여할 수 있습니다.정부는 지난달 말까지 총 100여 건, 153조 원 규모의 투자 수요를 제출받아 '1호 투자처'를 조만간 결정지을 예정입니다.산업 파급효과가 크고 산업 생태계 전반의 경쟁력을 높일 수 있는지, 지역경제 성장 및 일자리 창출에 기여하는지 등이 고려 요인입니다.(사진=연합뉴스)