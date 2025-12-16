고현정vs한지민vs윤계상vs이제훈vs박형식…'2025 SBS연기대상' 대상 주인공은?

'2025 SBS 연기대상'의 대상 후보 5인이 공개됐다.



오는 31일(수) 밤 9시에 방송되는 '2025 SBS 연기대상' 측은 16일, 5인의 대상 후보가 담긴 2차 티저 영상을 공개했다.



SBS 드라마는 6년 연속 2049 시청률 1위 등 시청률과 화제성을 동시에 올킬하며 올 한 해 시청자를 울리고 웃겼다. '연기 신'들의 각축전이 예고되는 가운데, 2025년 SBS를 드라마 맛집으로 만들었던 대상 후보들은 고현정, 한지민, 윤계상, 이제훈, 박형식으로 추려졌다.



먼저 '사마귀 : 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생을 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못 한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 고현정은 연쇄살인마 사마귀 '정이신' 역을 맡아 숨 쉴 틈 없이 몰아치는 살인마 연기로 시청자에게 압도적인 몰입감을 선사하며 '스릴러의 신'을 입증했다.



'나의 완벽한 비서'는 일'만' 잘하는 헤드헌팅 회사 CEO 지윤과 일'도' 완벽한 비서 은호의 밀착 케어 로맨스로 설렘 지수와 달콤 지수를 동시에 끌어올렸다. 한지민은 커리어도 사내 연애도 완벽한 헌팅 CEO로 분해 짙은 어른 멜로의 감성부터 짜릿한 사내 연애까지 눈 뗄 틈 없는 로맨스를 펼쳐내며 드라마 역사에 길이 남을 레전드 로맨스 케미를 완성, '멜로의 신'의 역량을 증명했다.



'트라이'는 예측불허 괴짜 감독 주가람과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마로 박진감 넘치는 연출과 원팀 서사로 시청자의 과몰입을 유발했다. 윤계상은 깊은 연기력으로 한양체고 럭비부를 전국체전 우승으로 이끈 우승 메이커를 생동감 있게 그려낸 만큼 '승부의 신' 윤계상의 첫 SBS 연기대상 수상 여부가 주목된다.



'모범택시3'는 "정의가 실종된 사회, 전화 한 통이면 오케이" 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 이제훈은 극악무도한 빌런에게 통쾌한 참교육을 선사하는 갓도기로 분해 모범택시를 시즌3까지 이끌며 명불허전의 존재감을 뽐냈다. '정의의 신' 이제훈이 이 기세로 두 번째 SBS 연기대상까지 거머쥘지 이목이 쏠린다.



마지막으로 '보물섬'은 2조원의 정치 비자금을 해킹한 서동주가 자신을 죽인 절대 악과 그 세계를 무너뜨리기 위해 모든 것을 걸고 싸우는 인생 풀베팅 복수전으로, 박형식은 원하는 것을 갖기 위해 자신의 인생을 풀베팅한 야망남으로 분해 흡인력 있는 연기로 시청자의 심장을 뒤흔들었다. '복수의 신'으로 10년 만에 SBS로 돌아온 박형식이 대상의 영예까지 안을 수 있을지 시선이 집중된다.



그런가 하면 '2025 SBS 연기대상'의 베스트 커플 투표 역시 시작됐다. 베스트 커플 후보는 '나의 완벽한 비서'의 한지민-이준혁, '보물섬'의 박형식-홍화연, '귀궁'의 육성재-김지연, '사계의 봄'의 하유준-박지후, '우주메리미'의 최우식-정소민, '키스는 괜히 해서'의 장기용-안은진 총 5커플이다. 지난 15일(월)에 시작된 투표는 네이버 엔터 투표서비스에서 오는 24일까지 ID당 1일 1회 투표 가능하다. '2025 연기대상' 베스트 커플의 주인공은 네티즌 투표 70% 와 심사위원 투표 30% 합산으로 결정된다.



쟁쟁한 연기의 신들 가운데 그 영광의 주인공이 밝혀질 '2025 SBS 연기대상'은 오는 31일(수) 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)