조시 벨, MLB 미네소타와 계약…최근 5년 사이 7번 이적

▲ 조시 벨

미국 프로야구 메이저리그(MLB)의 강타자 조시 벨(33세)이 미네소타 트윈스와 계약기간 1년, 총액 700만 달러(약 103억 원)에 계약했다고 AP통신 등이 보도했습니다.AP는 소식통을 인용해 "벨이 계약금 25만 달러, 2026시즌 연봉 550만 달러를 받는다"라며 "옵션으로 걸린 2027년 계약을 이행하지 않으면 125만 달러의 바이아웃(전별금)을 받는다"고 전했습니다.또 "미네소타가 원정 경기 시 호텔 스위트룸을 제공한다는 내용도 계약에 넣었다"고 소개했습니다.스위치히터인 벨은 메이저리그 통산 193홈런, 676타점을 기록했고 최근 5년 연속 두 자릿수 홈런을 때린 장타자입니다.2025시즌엔 타율 0.237, 22홈런, 63타점을 기록했습니다.벨은 최근 5년 사이 7번이나 팀을 옮겨 눈길을 끕니다.2016년부터 2020년까지 피츠버그 파이리츠에서 뛴 벨은 2021년 트레이드로 워싱턴 내셔널스로 이적했고 샌디에이고 파드리스로 다시 트레이드됐습니다.2023년엔 클리블랜드 가디언스에서 뛰다가 마이애미 말린스로 트레이드 이적했습니다.지난해엔 애리조나 다이아몬드백스로 트레이드 이적했고, 2025시즌엔 워싱턴에 몸담았습니다.벨은 미네소타에서 1루수와 지명타자를 맡을 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)