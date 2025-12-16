1,480원 육박한 환율…서학개미 미 순매수 한주 전 대비 77%↓

원/달러 환율이 1,480원에 육박하면서 서학 개미의 미국 주식 순매수세가 큰 폭으로 꺾였습니다.



오늘(16일) 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자는 지난 6∼12일 미국 주식을 2억 2천828만 달러(약 3천373억 원) 순매수 결제했습니다.



이는 10억 786만 달러(약 1조 4천893억 원) 순매수 결제했던 한 주 전과 비교해 77.35% 감소한 것입니다.



2주 전 순매수 결제액이 13억 6천996만 달러(약 2조 244억 원)였던 것과 비교하면 감소 폭은 더 두드러집니다.



여전히 국내 투자자가 미국 주식을 순매수하고 있지만 순매수세 자체는 크게 축소된 것입니다.



이는 최근 들어 원/달러 환율이 고공행진을 하자 미국 주식 매수를 위한 환전에 부담을 느낀 국내 투자자가 투자 규모를 줄인 영향으로 풀이됩니다.



이 기간 환율은 서울 외환 시장에서 주간 거래 종가(오후 3시 30분) 기준으로 1,468.8원에서 1,473.7원으로 4.9원 상승했습니다.



특히 지난 13일에는 환율이 야간 거래에서 1,477.0원을 기록해 1,480원에 육박하기도 했습니다.



이처럼 환율이 지속해서 오름세를 보이자 외환 당국은 일요일이었던 지난 14일 긴급회의를 열고 대응책 마련에 나섰습니다.



정부가 휴일 오후 긴급회의를 소집한 것은 그만큼 외환 시장 움직임이 심상치 않다는 의미로 보입니다.



다만 당국은 회의 결과에 관해 별도 메시지를 내놓지 않았습니다.



문정희·이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "지난주 AI(인공지능) 버블에 대한 우려가 다시 불거진 가운데, 역내 달러 수요 우위 등 수급 불균형까지 가세하며 환율이 재차 1,470원대로 상승 마감했다"고 전했습니다.



이어 "이번 주는 미국 고용 등 주요 경제 지표 발표와 유럽중앙은행(ECB) 및 일본은행(BOJ) 등 주요국 통화 정책 회의가 예정돼 있다"며 "미국 고용 부진과 함께 ECB 및 BOJ의 매파적(통화 긴축 선호)인 정책 기조까지 확인된다면, 미국 연방준비제도와의 통화 정책 차별화가 더욱 부각되며 달러는 약세가 예상돼 이 경우 금주 달러/원 역시 하락 쪽으로 방향을 잡을 가능성이 높다고 본다"고 예상했습니다.



그러면서 이번 주 환율 변동 폭을 달러당 1,440∼1,480원으로 제시했습니다.



박상현 iM증권 연구원은 "12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과가 금융 시장 우려와 달리 매파적 금리 인하보다는 비둘기적(통화 완화 선호)이라는 평가를 받으면서 달러화 약세 압력이 확대됐다"면서 그러나 "달러-원 환율만 유독 약세 폭이 확대됐는데 이는 외국인 주식 순매수 등이 원화 추가 약세 우려를 충분히 해소해 주지 못하고 있기 때문"이라고 짚었습니다.



그는 "달러-원 환율이 연고점 수준을 위협할 가능성이 커진 가운데 외환 당국의 개입 여부가 주목된다"며 "금주는 일본은행의 통화 정책과 AI 버블론 확산 등이 달러-원 환율의 변동성을 높일 전망"이라며 "금주 달러-원 환율 밴드는 1,450∼1,490원으로 예상한다"고 말했습니다.