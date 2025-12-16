"트럼프와 너무 가까워"…연준의장 후보 해싯 '반대론' 직면

▲ 도널드 트럼프 대통령과 케빈 해싯 백악관 NEC 위원장(오른쪽)

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 유력시되던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 '비토'에 직면했다고 CNBC 방송이 소식통들을 인용해 15일(현지시간) 보도했습니다.해싯 위원장은 도널드 트럼프 대통령의 경제 자문역이자 측근으로, 케빈 워시 전 연준 이사와 함께 제롬 파월 현 의장의 후임(내년 5월 취임)으로 거론되고 있습니다.트럼프 대통령이 내년 초 지명하겠다고 예고한 차기 연준 의장은 사실상 이들 두 '케빈'으로 좁혀졌다는 관측이 지배적인 가운데 지금까지는 해싯 위원장이 더 유력하며, 한때 그가 낙점됐다는 보도까지 나온 상황입니다.그러나 '트럼프 대통령에게 직접 의견을 개진할 수 있는 고위 인사들'이 해싯 위원장에 대해 "대통령과 너무 가깝다"는 점을 들어 반대 의견을 전달했다고 CNBC는 전했습니다.해싯 위원장이 연준 의장을 맡을 경우 금융시장에서 '역효과'가 우려된다는 점도 반대 이유로 작용한 것으로 알려졌습니다.해싯 위원장이 인플레이션을 억제하는 데 한계가 있을 것으로 여겨지고, 이 때문에 장기 채권금리가 상승해 트럼프 대통령이 추구하는 저금리와 반대되는 결과를 낳을 수 있다는 것입니다.베팅 플랫폼 '칼시'에서 이달 초 80%를 넘던 해싯 위원장의 연준 의장 지명 가능성은 이날 현재 51%로 하락했습니다.워시 전 이사는 같은 기간 11%에서 44%로 상승했습니다.이달 초 예정됐던 트럼프 대통령의 연준 의장 후보군 면접이 취소됐지만, 워시 전 이사의 경우 지난 10일 다시 진행된 점도 이 같은 상황을 방증한다고 CNBC는 짚었습니다.트럼프 대통령은 지난 12일 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 워시 전 이사가 후보 명단 상단에 있다면서 "케빈과 케빈이 있다. 난 두 명의 케빈 모두 훌륭하다고 생각한다"고 말했습니다.월가에서 가장 영향력이 있는 인사로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)도 '두 명의 케빈' 가운데 워시 전 이사에 대한 지지 신호를 보냈다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)