'강제동원' 없는 일본 보고서…외교부 '성실한 이행' 촉구

일본이 사도광산의 세계문화유산 등재 이후 처음으로 유네스코 권고 사항에 대한 이행 보고서를 제출했습니다. 모든 역사를 반영하라는 유네스코 권고를 충실하게 이행하겠다더니, 조선인 강제 동원에 대한 내용은 넣지 않았습니다.



일본 정부가 유네스코 세계유산위원회에 제출한 사도광산 보존 현황에 관한 보고서입니다.



지난해 7월 세계유산 등재 당시 유산위가 이행을 권고한 8개 사항과 관련한 일본 측 조치들을 담은 첫 문서입니다.



권고사항에는 전체 역사를 현장에서 포괄적으로 다룰 전략 및 시설을 개발하라는 주문이 적혀 있는데, 조선인 강제 동원에 대해 일본 측이 빠짐없이 알려야 한다는 취지입니다.



하지만 보고서 어디에도 강제동원에 관한 내용은 담겨 있지 않습니다.



사도광산 인근 향토박물관에 있는 조선인 노동자 관련 전시실과 기숙사터 안내판 설치 등이 간략하게 소개됐을 뿐입니다.



두 시설 어디에도 강제동원을 직접적으로 설명하는 전시물은 없는 상태입니다.



외교부는 대변인 논평을 내고 "이번 보고서는 사도광산 등재 당시 전체 역사를 반영하라는 유산위 결정과 일본 스스로의 약속을 일본 정부가 충실히 이행하지 않고 있음을 보여주고 있다"고 지적했습니다.



일본이 유산위 결정과 한일 정부 간 합의를 충실히 이행해나가길 촉구한다면서 일본 정부와 계속 대화해나가겠다고 덧붙였습니다.



사도광산 등재 당시 일본 측이 약속한 한일 공동 추도식은 강제동원을 추도사에 명시하는 문제로 이견이 좁혀지지 않으면서 2년째 불발된 바 있습니다.



사도광산은 태평양전쟁이 본격화한 이후 전쟁 물자를 확보하는 광산으로 주로 이용됐습니다.



당시 1천500명이 넘는 식민지 조선인들이 강제동원돼 차별을 받으며 혹독한 환경 속에서 일을 한 것으로 알려져 있습니다.



