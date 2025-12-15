일본 사도광산 보고서에 '강제동원' 또 빠져…정부 "약속이행 촉구"

▲ 사도광산

일본이 일제강점기 조선인 강제동원 현장인 사도광산을 세계문화유산으로 등재할 당시 유네스코와 한국 측에 했던 약속을 지금도 이행하지 않고 있는 것으로 나타났습니다.유네스코 세계유산위원회는 일본이 제출한 사도광산 관련 보존현황 보고서를 홈페이지에 공개했습니다.유산위가 지난해 7월 사도광산을 유네스코 문화유산으로 등재하면서 일본 측에 내건 8개 권고사항의 이행 보고서를 제출하라고 요구한 데 따른 것입니다.권고사항 가운데 한국과 관련된 대목은 '광산개발 모든 기간에 걸쳐 유산의 전체 역사를 현장 차원에서 포괄적으로 다룰 해석·전시 전략 및 시설 개발'입니다.핵심은 '전체 역사', 즉 조선인 강제 노역 역사까지 모두 반영하라는 것입니다.앞서 일본은 등재할 유산의 시기를 에도시대로 한정하려 했고 이는 조선인 강제 동원 역사를 외면하는 일종의 꼼수로 평가됐습니다.이에 따라 한국 정부는 '전체 역사' 반영을 강력하게 요구했고, 유산이 등재될 때 일본은 "한국과 긴밀한 협의 하에 이 유산의 권고를 충실하고 완전하게 이행하고 그 해석·전시의 전략, 시설을 계속 개선하고자 노력하겠다"고 약속했습니다.그럼에도 불구하고 공개된 보고서에는 '전체 역사'의 핵심인 조선인 강제 동원 역사에 대한 기술이나 설명은 없다고 외교부 당국자는 밝혔습니다.사도광산 인근 아이카와 향토박물관에 있는 조선인 노동자 생활 관련 전시실과 기숙사터 안내판 설치 등이 간략하게 소개된 데 그쳤을 뿐입니다.이 전시실과 안내판에도 강제 동원을 직접 표현한 부분은 없는 상태입니다.정부는 외교부 대변인 논평을 내고 "이번 보고서는 사도광산 등재 당시 전체 역사를 사도광산 현장에 반영하라는 유산위 결정과 일본 스스로의 약속을 일본 정부가 충실히 이행하지 않았음을 보여주고 있음을 지적한다"고 밝혔습니다.이어 "일본이 유산위 결정, 스스로의 약속, 한일 양국 정부 간 합의를 충실하게 이행해 나가기를 촉구한다"며 "사도광산 유산 등재 후속 조치와 관련해 앞으로도 일본 정부와 지속 대화해나가고자 한다"고 덧붙였습니다.사도광산 등재 당시 일본 측이 약속한 한일 공동 추도식 또한 강제동원을 추도사에 명시하는 문제로 이견이 좁혀지지 않으면서 2년째 불발된 바 있습니다.사도광산은 에도시대(1603∼1867)에 금광으로 유명했던 곳으로 태평양전쟁이 본격화한 후에는 전쟁 물자를 확보하는 광산으로 주로 이용됐습니다.이때 식민지 조선인들이 강제 동원돼 혹독한 환경 속에서 차별받으며 일했습니다.1940∼1945년 사도광산에서 노역한 조선인 수는 1천519명으로 알려졌습니다.