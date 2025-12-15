고려아연, 미국 테네시에 10조 규모 제련소 건립…미 정부도 투자

▲ 고려아연, 록히드마틴과 핵심 전략 광물 공급 MOU

고려아연이 미국 테네시주에 10조 원 규모의 통합 비철금속 제련소를 건설합니다.이를 위해 설립하는 현지 합작법인에는 미국 정부·기업도 함께 참여합니다.이번 투자는 중국의 전략광물 수출통제에 대응하기 위해 미국이 적극적으로 요구해 이뤄진 것으로 알려졌습니다.고려아연은 오늘(15일) 이사회를 열어 이 같은 내용을 골자로 한 미국 제련소 투자안을 의결했습니다.고려아연은 이사회 종료 후 공시를 통해 "미래 성장 동력 강화를 위해 미국 내 통합 비철금속 제련소를 건설하기로 했다"고 밝혔습니다.고려아연은 "글로벌 공급망 리스크 확대와 미국 내 비철금속 및 전략광물 수요 증가에 대응하고 북미 시장의 중장기 성장성을 선점해 안정적·지속적인 수익 창출 기회를 확보하기 위한 추가 생산 거점 마련을 위한 투자"라고 설명했습니다.고려아연의 미국 제련소는 고려아연의 미국 내 종속회사인 '크루서블 메탈즈'(Crucible Metals, LLC)를 통해 진행될 예정입니다.예상투자액은 운용 자금과 금융 비용을 모두 포함하면 약 11조 원 규모입니다.고려아연과 미국 정부 및 미국 내 전략 투자자가 출자한 합작법인인 '크루서블 JV'를 통해 약 2조 8천600억 원을 조달하며, 고려아연은 약 8천600억 원을 직접 투자합니다.나머지 소요 자금은 미국 정부의 정책금융 지원 및 보조금 프로그램, 재무 투자자 대출 등을 더해 충당합니다.고려아연은 테네시 제련소를 한국의 온산제련소와 같은 복합 비철금속 제련소로 건설할 방침입니다.아연, 연, 구리 등 주요 비철금속과 금, 은 등 귀금속을 비롯해 안티모니, 게르마늄, 갈륨 등 핵심광물 1종을 포함해 총 13종의 금속과 반도체용 황산도 함께 생산할 예정입니다.제련소는 미국 남동부 테네시에 건설됩니다.미국 내 60여 곳을 후보지로 놓고 검토한 끝에 제련에 필요한 용수·전력 등을 쉽게 조달할 수 있는 테네시주에 제련소를 짓기로 했다고 고려아연은 설명했습니다.고려아연은 테네시주에 있는 기존 니르스타(Nyrstar) 제련소 부지를 인수한 뒤 이를 활용해 기반 시설을 재구축하고, 첨단 공정 기술을 적용해 제련소를 건설할 예정입니다.이 제련소는 2027∼2029년 3년에 걸쳐 완공될 예정이며 단계적으로 상업 가동을 시작할 계획입니다.연간 목표 생산량은 아연 30만t, 연(납) 20만t, 동 3천500t, 희소금속 5천100t 등입니다.고려아연은 이날 타법인 증권 취득 자금 약 2조 8천510억 원을 조달하기 위해 주당 129만 133원에 신주 220만 9천716주(보통주)를 발행하는 내용의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했습니다.제3자 배정 대상자는 합작법인인 크루서블 JV입니다.고려아연은 또 크루서블에 약 1천323억 원을 출자한다고 공시했습니다.출자 후 지분율은 10%가 됩니다.미국은 중국이 지난 10월 희토류 등 전략광물에 대한 수출통제를 강화하자 고려아연과 전략광물 현지 생산을 위한 협의에 적극적으로 나선 것으로 알려졌습니다.미국 측은 고려아연에 '가능한 한 빨리, 많은 물량'을 요구한 것으로 전해졌습니다.고려아연 최윤범 회장 측과 경영권 다툼을 벌이고 있는 영풍·MBK파트너스는 이사회 이후 입장을 내고, "주주가치 훼손과 재무안정성 악화를 초래할 수 있는 심각한 사안"이라고 지적했습니다.또, 경영권 방어를 위해 우호 지분을 확보하기 위한 지배구조 개입이란 합리적 의심을 피하기 어렵다며 '신주발행금지 가처분' 신청을 즉시 법원에 제기할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=고려아연 제공, 연합뉴스)