대통령실 "통일부·외교부 이견 있지만…갈등으로 보긴 어려워"

▲ 강유정 대통령실 대변인

대통령실은 통일부가 외교부 주도의 '한미 외교 당국 협의체'에 참여하지 않으며, 두 부처 간 마찰이 불거진 것에 대해 "갈등으로 보기는 어렵다"고 밝혔습니다.강유정 대통령실 대변인은 오늘(15일) 브리핑에서 "통일부와 외교부가 조금 다른 의견을 낼지라도 이를 갈등으로 보긴 어렵다"고 말했습니다.그러면서, "북한과 대화에 물꼬를 트는 과정에서 갑갑한 상황이 이어지고 있지 않나"라면서, "이런 가운데 (통일부와 외교부가) 다양한 방법을 모색 중인 것"이라고 덧붙였습니다.대통령실 핵심 관계자도 SBS에 "부처에 따라 관점은 다를 수 있고, 다양한 의견을 합리적으로 조정할 것"이라며, "어느 한 부처의 의견과 방향에 힘이 실리거나 하는 단계는 아니다"라고 밝혔습니다.대북 정책에 있어 접근 방법에 차이는 있을 수 있으나, 정부의 전체적인 기조를 두고 부처끼리 다투는 건 아니라는 설명입니다.한미 외교당국은 내일(16일), 대북정책과 최근 한미정상회담을 거쳐 타결된 '조인트 팩트시트'(JFS·공동설명자료) 등에 대한 정례적 성격의 정책 공조회의를 열 계획입니다.정연두 외교부 외교전략정보본부장과 케빈 김 주한미국대사대리가 양국의 수석대표로 참석할 것으로 알려졌고, 통일부 관계자도 참석할 것으로 예상됐습니다.그런데 통일부는 오늘 "한미 간 외교 현안 협의에 대한 내용이기 때문에 통일부는 불참하기로 했다"고 밝혔습니다.그러면서, "국방 정책은 국방부가, 외교 정책은 외교부가 미국과 협의하고 있으며 남북 대화와 교류 협력 등 대북 정책 관련 사안에 대해선 필요 시 통일부가 별도로 미 측과 협의를 진행할 예정"이라고 덧붙였습니다.북한 문제 해결에 있어 통일부가 주도권을 쥐겠단 뜻으로 읽힙니다.실제로 지난 10일 기자간담회에서 정동영 통일부 장관은 "한반도 정책, 남북 관계는 주권의 영역이고, 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라며 외교 당국 간 대북 정책 정례 협의에 부정적 견해를 밝혔습니다.또, 이번 공조회의에 대해 진보 정부에서 통일부 장관을 역임했던 임동원·정세현·이재정·조명균·김연철·이인영 등 6명의 전직 장관들은 이를 '제2의 한미 워킹그룹'이라며, "전문성이 없고, 남북 관계를 이해하지 못하는 외교부에 대북 정책을 맡길 수 없다"는 내용의 성명을 내기도 했습니다.(사진=연합뉴스)