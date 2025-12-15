모친 살해한 20대 아들 구속영장 발부…법원 "도망 염려"

▲ 존속살해 혐의를 받는 이 모(23) 씨가 15일 오전 서울남부지법에서 열린 영장실질심사를 마치고 나오는 모습

50대 모친을 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받는 20대 아들 이 모 씨가 오늘(15일) 구속됐습니다.서울남부지법 박찬석 영장전담 부장판사는 오늘 존속살해 혐의를 받는 이 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행했습니다.박 판사는 "도망할 염려가 있다"라며 구속영장을 발부했습니다.이 씨는 오늘 오전 마스크를 쓰고 맨발에 슬리퍼를 신은 차림으로 법원에 출석했습니다.이 씨는 "살해 혐의를 인정하나"라는 취재진 질문에 작은 목소리로 "네"라고 답했습니다.또 "남은 가족들에게 하고 싶은 말이 있나"라는 질문에 "제가 멍청해서…"라고 말했습니다."과대망상 치료를 계속 받았나" 등 질문에는 답하지 않았습니다.법원에서 나오면서 "어머니에게 하고 싶은 말씀 없나"라는 물음에 "제가 제정신이 아니어서 죄송합니다"라고 답했습니다.이 씨는 이후 경찰의 호송차에 탑승했습니다.이 씨는 지난 13일 저녁 6시쯤 서울 구로구 자택에서 둔기와 흉기로 50대 모친을 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받습니다.이 씨는 부친의 신고로 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.이 씨는 지난 3월에도 흉기를 소지하고 과대망상적 행동을 해 경찰에 의해 응급 입원됐습니다.하지만 병원 측 판단으로 퇴원 조치된 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)