"일 못 해요" LED 번쩍번쩍…"기준 이하" 제재 못 하나?

명동이나 광화문 등 서울 도심 건물 외벽에 설치된 대형 전광판들이 하나의 관광 명소로 자리 잡고 있지만, 눈이 부실 정도로 밝은 탓에 빛 공해로 불편을 겪는 시민들도 늘고 있습니다. 그런데 관련 관리 기준이 10년 전 수준에 머물러 있어 변화한 환경을 따라가지 못한다는 지적이 나옵니다.



서울 성수동 한복판에 LED 초대형 전광판이 등장한 건 지난 7월.



주변의 통유리 사무실에서 눈이 부셔 업무가 어려울 정도라는 민원이 잇따랐습니다.



전광판 운영사 측이 밝기를 낮췄지만 불편함은 여전합니다.



[최대한/인근 건물 회사 직원 : 일단은 눈이 피곤한 건 당연한 거고요. 업무를 진행하기 어려울 정도로 좀 신경 쓰이는 구석이 많이 있습니다.]



대형 LED 전광판이 밀집한 서울 광화문에서도 시민들은 불편함을 호소합니다.



[최상규/택시 기사 : 녹색 신호인데, 녹색이 들어온단 말이에요. 전광판도. 그럴 때는 아유 이걸 어떻게 해야 되지? 그럴 때가 있습니다.]



빛 공해 민원은 최근 5년간 연평균 7천 건을 넘어섰는데, 이는 이전 5개년보다 26% 증가한 겁니다.



전광판이 얼마나 밝은 건지, 평균 밝기, 즉 휘도를 직접 측정해 봤습니다.



기준치 1천보다 훨씬 낮은 300대에 그쳤습니다.



눈이 부실 정도로 현란해도 실제 밝기는 이렇게 기준치 이내이다 보니, 해결되는 것 없이 민원 제기만 늘고 있습니다.



정부의 빛 공해 기준은 지난 2013년에 만들어져 전광판 정면에서 측정한 휘도만 따지도록 돼 있을 뿐, 눈부심을 유발하는 패턴 변화나 시선 각도, 색 대비는 측정 항목에 없습니다.



정적인 일반 조명을 눈부심이 강한 LED 전광판이 대체한 지 오래인데, 이걸 제재할 법적 근거나 기준이 아직 없는 셈입니다.



미국 캘리포니아 등 여러 주에서는 화면이 바뀌는 시간을 제한하거나, 주변 환경에 맞춰 밝기가 자동으로 조절되도록 강제하고 있습니다.



유럽은 더 나아가, 국제 표준을 통해 LED에 청색광이 얼마나 섞였는지, 빛의 성분까지 규제하고 있습니다.



[공효주/키엘연구원 빛환경평가센터 책임연구원 : (전광판 제작) 기술이 개발되어 있기도 하고 영상 전환 속도나, 색 변화, 주변 밝기와의 (대비) 기준이 마련돼야 하지 않나 싶습니다.]



초대형 전광판 시대.



기준은 여전히 10년 전 밝기 중심 규제에 머물러 있습니다.



기술 변화에 맞춘 새로운 기준이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.



