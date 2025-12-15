국가AI전략위, 액션플랜 공개…"2030년 피지컬 AI 1위 목표"

▲ 15일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능전략위원회 출범 100일 기자간담회에서 임문영 부위원장과 참석자들이 100일 기념 떡 케이크 커팅식을 하고 있다.

국가인공지능전략위원회가 인공지능(AI) 인프라를 균형 있게 확충하고 화이트해커를 활용한 상시 보안 점검 체계를 도입하는 내용을 골자로 한 '대한민국 인공지능행동계획', 이른바 'AI액션플랜'을 발표했습니다.2030년까지 피지컬 AI 분야 1위 달성을 목표로 핵심 기술과 데이터를 확보해 나가기로 한 것이 이번 발표의 주된 내용입니다.국가인공지능전략위원회는 서울 중구 서울스퀘어 위원회 사무실에서 출범 100일 기자 간담회를 통해 이러한 내용을 알리고 내년 1월 4일까지 20일간 98개 과제를 담은 AI액션플랜에 대한 의견수렴에 착수한다고 밝혔습니다.AI액션플랜은 제조업 등 우리나라가 강점을 가진 분야의 인공지능 전환(AX)을 가속화하고 AI 전주기와 연관된 수출 확대에 힘쓴다는 내용을 담았습니다.아울러 국방 AI 데이터센터 구축 등 국방 AX를 가속화하고 AI 기반의 K-콘텐츠 창작·제작 생태계를 활성화한다는 내용도 포함됐습니다.국방·안보 분과장인 심승배 한국국방연구원 AI·정보화연구실장은 "국방 데이터 수집, 정제 기준을 포함해 데이터 보안 분류를 정비할 필요가 있다"며 "분류에 따라 민간 또는 군 자체 클라우드를 활용하는 등 클라우드 전환을 데이터 차원에서 준비할 것"이라고 말했습니다.국가인공지능전략위는 또 AI 학습에 필요한 원본 개인 정보와 저작물 활용이 권리 침해 없이 이뤄질 수 있도록 법제를 정비하기로 했습니다.AI 인재 양성을 위해서는 여러 부처에 걸친 중복 사업을 효율화하고 초·중·고의 연속적인 AI 필수 교육 체계를 수립하기로 했습니다.나아가 'K-AI' 특화 시범도시를 단계적으로 조성하는 한편 노동, 복지, 교육, 기본 의료 등을 포함한 'AI 기본사회 추진 계획'을 세우기로 했습니다.임문영 상근부위원장은 "이제는 국방도, 우주도 민간과 함께하는 미국의 사례처럼 우리도 민간 화이트해커, 민간 클라우드 등 민간의 전문성과 효율성을 최대한 활용하도록 하는 과제를 담았다"고 소개했습니다.임 부위원장은 이어 "속도가 생명이기 때문에 행동 과제에 시한이 명시돼 있고 각 부처 간 협력을 유도하기 위해 특정 사안에 대해 일정한 시한 안에 협의하도록 요구하는 '깔때기 전략'형 과제를 담았다"고 덧붙였습니다.한편, 임 부위원장은 우리나라가 내년 1월 AI 규제를 전면 시행하는 첫 국가가 되면서 속도조절론이 부상하는 것에 대해 "이미 법이 진행되는 과정에서 언급하는 것은 적절치 않다"고 밝혔습니다.다만 "AI 기본법이 시행되는 과정을 지켜보면서 문제가 있을 경우 여론을 듣고 법 개정안 등을 고민해 밝히겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)