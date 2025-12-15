[D리포트] '미 국방부 투자' 제련소 추진…'10조 규모'인데 MBK "반대"

고려아연이 미국 현지에 전략 광물 제련소 건립을 추진합니다.



특히 해당 제련소엔 미국 정부도 직접 투자에 나설 전망입니다.



고려아연의 미국 제련소는 고려아연과 미국 측이 합작법인을 만들어 약 10조 원 규모로 추진될 계획입니다.



10조 원 투자금 중 미국 국방부와 상무부, 방산 기업 등이 약 2조 원 규모로 투자에 참여하는 구조입니다.



해당 제련소는 고려아연이 국내에서 생산하는 게르마늄, 안티모니 등 전략광물 상당수를 미국 현지에서 생산하는 거점으로 자리잡을 걸로 보입니다.



게르마늄은 반도체 등 핵심 첨단 산업에서 쓰이는 필수 금속이며, 안티모니도 탄약과 방산 전자장비 등에서 필수 소재로 쓰이는 전략광물입니다.



이번 투자는 미국이 적극적으로 요구해 추진된 것으로 알려졌습니다.



현재 미국의 핵심 산업인 반도체, 방산, 우주항공 등은 중국산 희토류 없이는 사실상 돌아가지 않는 구조인데 중국의 희토류 수출 통제 등에 맞서 고려아연이 대안으로 꼽힌 거란 분석입니다.



이번 투자를 계기로 한미 간의 전략자원 동맹을 공식화한 거란 해석도 나옵니다.



고려아연은 오늘(15일) 이사회를 열고 해당 사업 추진 여부에 대해 논의했습니다.



최윤범 회장 측과 고려아연 경영권을 놓고 분쟁 중인 영풍과 MBK파트너스는 최 회장 측이 해당 제련소 투자를 위해 제3자 배정 유상증자 방식을 추진하고 있다며, '경영권 방어'를 위한 꼼수일 뿐이라고 비판하면서 국내 핵심 기술을 유출해 아연 주권을 포기하는 행위라고 지적했습니다.



