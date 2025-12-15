동아시아 슈퍼리그, BCL 아시아 예선 리그 지정

▲ BCL 아시아 예선 리그로 지정된 EASL

앞으로 농구 동아시아 슈퍼리그(EASL)에서 한국 팀 중 가장 좋은 성적을 낸 팀은 범 아시아 최고 무대인 국제농구연맹(FIBA) 농구 챔피언스리그 아시아(BCL) 출전권을 가져갑니다.EASL 사무국은 EASL이 FIBA의 BCL 아시아 예선 리그로 지정됐다고 오늘(15일) 밝혔습니다.이에 따라 한국 KBL과 일본 B.리그, 필리핀 PBA의 상위 팀들은 자국 리그 성적을 바탕으로 EASL에 진출하고, 다시 EASL 성적을 통해 BCL 아시아 무대에 오르는 통합적 대회 진출 구조가 만들어졌습니다.EASL에 참가하는 한국, 일본, 필리핀 팀 중 나라별로 성적이 높은 3개 팀이 BCL 아시아 출전권을 가져갑니다.예를 들어 2025-2026시즌 EASL에서 경쟁하는 두 한국 팀인 창원 LG와 서울 SK 중 EASL에서 더 좋은 성적을 낸 팀이 2026 BCL 아시아 출전권을 가져가게 됩니다.2025 BCL 아시아에서는 LG가 2024-2025시즌 KBL 챔피언 자격으로 곧바로 출전권을 따냈으며, 조별리그 2패로 탈락했습니다.EASL은 한국, 일본, 대만, 필리핀, 홍콩, 마카오, 몽골 등 아시아 주요 농구 시장을 아우르는 '멀티 마켓 리그' 형태로 운영됩니다.EASL 사무국은 "이번 BCL 아시아 예선 리그 지정은 FIBA가 EASL 운영 모델의 가치를 공식적으로 인정한 조치"라고 의미를 부여하면서, "FIBA가 요구하는 조직력, 경기력, 운영 표준을 충족한 팀들만 상위 단계로 진출하게 됨에 따라 아시아 농구의 전반적인 수준도 함께 상승할 전망"이라고 말했습니다.(사진=EASL 제공, 연합뉴스)