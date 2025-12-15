'해리가 샐리를 만났을 때' 감독 롭 라이너 부부, 자택서 피살…아들 용의선상 올라

영화 '스탠 바이 미', '해리가 샐리를 만났을 때' 등을 연출한 할리우드 거장 롭 라이너 감독과 그의 아내 미셸 싱어 라이너가 자택에서 숨진 채 발견됐다.



현지 수사 당국은 살인 사건 가능성을 두고 수사를 진행 중이며, 이들의 아들이 용의선상에 오른 것으로 전해졌다.



미국 연예매체 피플 등에 따르면 로스앤젤레스 소방국(LAFD)은 14일(현지시간) 오후 3시 30분께 캘리포니아주 브렌트우드에 위치한 라이너 부부의 자택으로 의료 지원 요청을 받고 출동했다. 현장에서 78세 남성과 68세 여성의 사망이 확인됐고, 이들이 롭 라이너와 그의 아내 미셸 싱어 라이너로 파악됐다.



복수의 현지 매체는 두 사람이 흉기에 찔린 흔적이 있는 상태로 발견됐다고 전했다. 로스앤젤레스 경찰국(LAPD)은 강력범죄 전담 부서가 수사에 착수했으며, 정확한 사망 경위와 범행 시점 등을 조사 중이다.



피플지는 가족과 가까운 복수의 소식통을 인용해 "라이너 부부의 아들 닉 라이너가 사건과 관련해 조사를 받고 있다"고 보도했다. 다만 경찰은 공식적으로 용의자 신원을 확인하지 않았으며, 체포된 인물도 없는 상태다.



닉 라이너는 과거 인터뷰를 통해 장기간의 마약 중독과 노숙 생활을 겪었다고 밝힌 바 있다. 그는 2016년 피플과의 인터뷰에서 "10대 시절부터 중독으로 재활 시설을 오갔고, 여러 주에서 노숙 생활을 했다"고 고백했으며, 해당 경험은 이후 공동 집필한 반자전적 영화의 소재가 되기도 했다.



롭 라이너는 전설적인 코미디언 칼 라이너의 아들로, 배우이자 감독, 제작자로 활동했다. 특히 영화 '스탠 바이 미'(1986), '프린세스 브라이드'(1987), '해리가 샐리를 만났을 때'(1989), '미저리'(1990), '어 퓨 굿 맨'(1992) 등 수많은 명작을 연출해 사랑받았다. 미셸 싱어 라이너와는 1989년 결혼해 제이크, 닉, 로미 세 자녀를 두었다.



사진=CBS 뉴스 영상 캡처







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)