"김건희, 계엄 선포 때 '너 때문에 다 망쳤다' 분노"

조은석 내란특검팀이 김건희 씨가 비상계엄에 관여했다는 의혹은 사실이 아니라고 밝혔습니다.



특검팀은 오늘(15일) 최종 수사 결과 브리핑에서 김 씨 측근들로부터 "계엄 선포 당시 김건희 씨가 윤석열 대통령에게 '너 때문에 다 망쳤다'며 굉장히 분노했다"는 진술을 확보했다고 밝혔습니다.



특검팀은 특히 "지난해 8~11월 대통령 관저에서 열린 비상계엄 관련 모임에 참석한 군 사령관들을 모두 조사하고 통신 내역 등을 확인했지만, 김 씨가 계엄 관련 모임에 참석했거나 관여한 사실이 발견되지 않았다"고 밝혔습니다.



---



국가대표 인공지능에 도전하는 국내 AI 모델들이 수학 문제 해결 능력에서 해외 모델에 크게 뒤처진다는 분석 결과가 나왔습니다.



김종락 서강대 수학과 교수 연구팀이 국내 5개 팀의 AI 모델과 챗GPT 등 해외 모델 5개에 수능 수학과 논술 문제를 풀게 했습니다.



그 결과, 해외 모델은 76점에서 최고 92점을 기록한 반면, 국내 모델은 업스테이지의 솔라 프로2만 58점을 받았고 나머지는 대부분 20점대에 머물렀습니다.



일부 모델은 한 자릿수 점수에 그쳤습니다.