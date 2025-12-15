'그랜트+샤프 70점' NBA 포틀랜드 '커리 48점' GSW 격파

▲ 포틀랜드 트레일블레이저스와 골든스테이트 워리어스의 경기

미국프로농구(NBA) 포틀랜드 트레일블레이저스가 70점을 합작한 제러미 그랜트와 셰이든 샤프의 쌍포를 앞세워 연패에서 탈출했습니다.포틀랜드는 오늘(15일) 미국 오리건주 포틀랜드의 모다 센터에서 열린 2025-2026 NBA 정규리그 홈 경기에서 골든스테이트 워리어스에 136대 131로 이겨 3연패 사슬을 끊어냈습니다.포틀랜드의 그랜트와 샤프, 골든스테이트의 스테픈 커리, 양 팀 주포들의 화력에서 승부가 갈렸습니다.그랜트와 샤프는 35점씩을 쓸어 담으며 포틀랜드의 공격을 주도했습니다.특히 그랜트는 시즌 최다인 7개의 3점을 터뜨렸습니다.부상 복귀 두 번째 경기에 나선 커리도 만만치 않았습니다.양 팀 최다인 무려 48점을 홀로 책임졌고, 시즌 최다인 12개의 3점을 꽂았습니다.NBA 역사상 28번째로 '한 경기 10개 이상의 3점' 기록을 달성했습니다.그러나 역대 최고의 슈터인 커리도 그랜트와 샤프가 동시에 발산한 화력을 이겨내지는 못했습니다.(사진=게티이미지)