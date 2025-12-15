한-라오스 정상회담…"포괄적 동반자 관계로 격상"

▲ 이재명 대통령과 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 15일 용산 대통령실에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 한국을 공식 방한 중인 통룬 시슬릿 라오스 국가주석을 만나 "올해 양국의 재수교 30주년을 맞아 '포괄적 동반자 관계'로 양국 관계를 격상하기로 했다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(15일), 용산 대통령실에서 통룬 주석과 정상회담을 하고 "호혜적이고 미래지향적인 협력 관계를 더욱 발전시켜 양국 국민이 체감할 실질적 성과를 함께 만들길 기대한다"고 말했습니다.그러면서, "한국과 라오스는 1995년 재수교 이후 불과 한 세대 만에 교역·투자·인적교류 등 다양한 분야에서 괄목할 발전을 이뤄 왔다"고 강조했습니다.이 대통령은 "한국은 라오스 입장에서 3대 개발 협력 파트너이고 5위의 투자 국가이며 라오스는 (한국에게) 한-아세안, 한-메콩 협력의 매우 중요한 파트너"라고 평가했습니다.이어 "풍부한 천연자원을 보유한 라오스는 핵심 광물 공급망 구축을 위한 중요한 파트너이기도 하다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "라오스가 통룬 주석님의 리더십 아래 내륙 국가라는 지리적 한계를 새로운 기회로 바꿔 역내 교통·물류의 요충지로 발전한다는 국가 목표를 성공적으로 추진할 것으로 확신한다"며 "이 과정에서 한국이 든든한 파트너로서 함께하겠다"고 약속했습니다.통룬 주석은 "지난 30년간 양국이 다양한 분야에서 전반적으로 (거둔) 성과를 다시 확인할 기회"라며 "이번 기회를 통해 양국 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상할 것으로 기대한다"고 언급했습니다.그러면서 "라오스는 현재 최빈개발도상국(LDC) 지위에서 벗어나지 못하고 있는 상황"이라며 "앞으로 더 많은 관심과 지원을 부탁한다"고 말했습니다.회담에서 양국 정상은 서로의 언어 표현으로 인사를 주고받기도 했습니다.이 대통령이 라오어로 "컵짜이"('고맙다'는 의미)라고 인사하자, 통룬 주석도 한국말로 "감사합니다"라고 화답했습니다.(사진=연합뉴스)