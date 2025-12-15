[자막뉴스] "관심 필요" 방구석 테러범이 또? 이번엔 '카카오 폭파 협박'

카카오 판교 사옥에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 접수돼 경찰이 수색과 수사에 착수했습니다.



오늘(15일) 오전 11시 10분쯤 경기 성남 분당에 있는 카카오 판교아지트 건물에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 카카오 고객센터 사이트에 올라왔습니다.



카카오 측 신고를 받고 출동한 경찰특공대와 소방, 군 폭발물 처리반은 수색 작업을 벌이며 폭발물 설치 여부를 확인하고 있습니다.



작성자는 자신을 '고등학교에서 자퇴한 10대 A'라고 소개하며 오늘 아침 7시 10분과 12분 두 차례에 걸쳐 협박 글을 게시한 것으로 파악됐습니다.



이 글엔 회사 고위 관계자를 사제 총기로 살해하겠단 내용과 함께, 계좌로 100억 원을 보내라는 메시지가 담긴 것으로 전해졌습니다.



그런데 지난달 9일과 지난 9일에도 카카오 측을 협박한 것과 같은 A 씨 명의로 '학교를 폭파하겠다'는 협박 글이 작성돼 이미 경찰이 수사에 나섰던 것으로 파악됐습니다.



당사자인 A 씨는 현재 "누군가 내 이름을 도용한 거 같다"고 주장하는 것으로 전해졌고, 경찰 역시 A 씨는 실제 작성자가 아닌 것으로 보고 IP를 추적하고 있습니다.



카카오는 혹시 모를 상황에 대비해 전 직원에 대해 재택근무 전환 조치를 내렸습니다.



(취재: 김진우 / 영상편집: 권나연 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)