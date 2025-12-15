[자막뉴스] '타임' 선정 '올해의 100대 사진'에 이재명 대통령 얼굴이?

본인의 선거 포스터 앞에서 어딘가를 바라보고 있는 이재명 대통령, 투명한 가림막에 이 대통령의 얼굴이 겹쳐서 비칩니다. 현지시간 14일 미국 시사주간지 '타임'지가 선정한 '2025년 올해의 100대 사진' 가운데 하나입니다. 지난 6월 4일 이 대통령의 대선 승리 당일 연설 때 찍힌 사진으로, 대선 결과 최종 발표를 앞두고 국회 앞에서 지지자들에게 연설하기 직전의 모습을 담고 있습니다. 대선 투표일 하루 뒤 새벽 당시 연설에서 이 대통령은 "여러분이 맡기신 첫 번째 사명인 내란을 극복할 거"라며 사실상의 당선 수락 연설을 했습니다. 타임이 선정한 100대 사진에는 지난 9월 중국의 80주년 전승절 열병식에 참석한 북중러 정상의 사진도 포함됐습니다. 당시 김정은 북한 총비서는 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 베이징 톈안먼 망루에 올라 이목을 끌었습니다. 타임이 선정한 100대 사진에는 러시아 공습 이후 우크라이나 곳곳의 참혹한 현실은 물론, 가자지구 주민들의 절박한 상황을 담은 사진들도 포함돼 있습니다.



