강득구, 여 최고위원 출마 선언…"친명·친청은 언론 프레임"

▲ 더불어민주당 강득구 의원이 15일 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다.

이른바 친명(친이재명)계 더불어민주당 강득구 의원이 오늘(15일) 당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다.강 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 정부 성공, 국민의힘 청산, 지방선거 압승이라는 과제를 온몸으로 책임지기 위해 민주당 최고위원에 출마한다"고 밝혔습니다.그는 "대통령 혼자서는 개혁을 완성할 수 없다. 당청 원팀이 필요하다"며 "민주당이 함께 움직일 때 국민이 체감하는 성과가 만들어진다"고 강조했습니다.강 의원은 이재명 대통령과의 친분을 강조하기도 했습니다.그는 "이 대통령의 성남시장 시절부터 가까이에서 함께했고 이 대통령의 민주당 대표 시절에는 당 수석사무부총장으로 당 운영을 함께 책임졌다"며 "그 경험으로 이제 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 말했습니다.이어 3선 경기도의원과 경기도의회 의장, 경기도부지사를 지낸 이력과 전국자치분권민주지도자회의 초대 공동대표로 활동한 점을 언급하며 "이를 토대로 지방선거 압승을 이끌겠다"고 했습니다.그러면서 "확실한 전투력, 확실한 충심이 있는 강득구가 나서겠다"며 "강력한 원팀을 위해 '강펀치 강득구'가 나서겠다"고 덧붙였습니다.강 의원의 출마 선언장에는 권칠승·민병덕·박성준·이정헌 의원 등 15명이 참석해 힘을 싣기도 했습니다.강 의원은 회견 후 기자들과 만나 이번 보선이 이른바 친명·친청(친정청래) 구도로 비치는 것에 대해 "우리 당은 친명"이라고 일축하고 "친명·친청 구도는 언론이 만든 프레임이고 우린 이재명 정부 성공을 위해 하나가 될 것"이라고 강조했습니다.민주당 박수현 수석대변인도 브리핑에서 "지금은 내란을 청산하고 민생을 회복하는 막대한 임무를 부여받은 이 대통령의 역사적 책무에 당이 동의하고 뒷받침하는 의지만 있다"며 "반청(반정청래)이나 비청(비정청래)이 친명과 등치가 되는 일이 없길 바란다"고 당부했습니다.내년 1월 11일 치러지는 민주당 최고위원 보선은 전현희·김병주·한준호 의원이 6월 지방선거 출마를 위해 최고위원직을 사퇴하며 치러지게 됐습니다.(사진=연합뉴스)